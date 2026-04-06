Η IDEAL Technology αναγνωρίζεται ως SASE Specialized Distributor της Fortinet σε Ελλάδα & Κύπρο

Η IDEAL Technology, business unit της IDEAL Holdings, ανακοινώνει την αναγνώρισή της ως SASE Specialized Distributor της Fortinet, στο πλαίσιο του προγράμματος EMEA Distribution Specializations. Με τη διάκριση αυτή, Η IDEAL Technology αποτελεί σήμερα τον μοναδικό εξειδικευμένο διανομέα στην Ελλάδα και την Κύπρο. στον τομέα του Secure Access Service Edge (SASE).

Η πιστοποίηση αυτή συνδέεται με την υψηλή τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες δυνατότητες της εταιρείας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων αρχιτεκτονικών κυβερνοασφάλειας, καθώς και τη στρατηγική της δέσμευση στην ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Το SASE αποτελεί τη νέα προσέγγιση στην ασφάλεια και τη δικτύωση, ενοποιώντας λειτουργίες όπως network security και SD-WAN σε ένα cloud-native μοντέλο, επιτρέποντας ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα από οπουδήποτε.

Η IDEAL Technology, αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία της ομάδας της και τη συνεργασία της με τη Fortinet, στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω το οικοσύστημα συνεργατών της, προσφέροντας:

εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (consultation)

advanced design & architecture support

υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης (professional services)

Όπως δήλωσε η Δ. Κοραλή, General Manager της IDEAL Technology: «Η αναγνώρισή μας ως SASE Specialized Distributor στην Ελλάδα και την Κύπρο. επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επένδυση στο οικοσύστημα συνεργατών και την ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων κυβερνοασφάλειας. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους συνεργάτες μας, παρέχοντάς τους την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του SASE.»

Η νέα αυτή διάκριση ενισχύει τον ρόλο της IDEAL Technology ως στρατηγικού συνεργάτη για οργανισμούς και συνεργάτες που επιδιώκουν να υιοθετήσουν σύγχρονες, ευέλικτες και ασφαλείς υποδομές.