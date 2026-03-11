Η IDEAL Software Solutions λανσάρει το DocGen – Την καινοτόμο πλατφόρμα αυτοματοποίησης εγγράφων για επιχειρήσεις και οργανισμούς

Η IDEAL Software Solutions, θυγατρική της Byte, ανακοινώνει το λανσάρισμα της DocGen Platform. Πρόκειται για μια σύγχρονη λύση αυτοματοποιημένης δημιουργίας, διαχείρισης και διανομής επιχειρησιακών εγγράφων, σχεδιασμένη να καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών.

Η DocGen Platform επιτρέπει την ταχεία παραγωγή προσωποποιημένων εγγράφων (contracts, statements, notifications, certificates κ.ά.) μέσα από δυναμικά templates και αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων από πολλαπλές πηγές. Με έμφαση στην ασφάλεια, τη συμμόρφωση και την αποδοτικότητα, η πλατφόρμα διασφαλίζει ακρίβεια, ταχύτητα και πλήρη έλεγχο σε κάθε στάδιο του document lifecycle.

Βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας:

Δυναμική δημιουργία εγγράφων με χρήση έξυπνων προτύπων (templates)

νσωμάτωση με υφιστάμενα συστήματα (CRM, Core Banking, ERP κ.λπ.)

Μαζική παραγωγή και αυτοματοποιημένη διανομή εγγράφων

Υποστήριξη κανονιστικών απαιτήσεων (compliance-ready architecture)

Κεντρική διαχείριση περιεχομένου και branding

Υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης

Η DocGen απευθύνεται σε οργανισμούς που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο επικοινωνίας με πελάτες ή συνεργάτες και επιθυμούν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, να ελαχιστοποιήσουν τα λάθη και να επιταχύνουν τις διαδικασίες τους, διατηρώντας παράλληλα πλήρη ευθυγράμμιση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της στον χώρο των Customer Communication Management (CCM) λύσεων, η IDEAL Software Solutions συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες που ενισχύουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και προσφέρουν ουσιαστική αξία στους πελάτες της.

Ο κος Κωνσταντίνος Πρετεντέρης, CEO της IDEAL Software Solutions, δήλωσε: “Με την πλατφόρμα DocGen, φέρνουμε την αυτοματοποίηση εγγράφων στο επόμενο επίπεδο. Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να εστιάσουν στην ανάπτυξη και την καινοτομία, αφήνοντας πίσω τις χρονοβόρες και πολυέξοδες διαδικασίες.”

Η πλατφόρμα είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό, με δυνατότητα δωρεάν demo για επιχειρήσεις που θέλουν να εξερευνήσουν τις δυνατότητές της.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή για να κλείσετε ένα demo, επισκεφθείτε τη σελίδα της IDEAL Software Solutions, όπου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: https://idealsw.com/docgen-platform/