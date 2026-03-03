Η ιδέα και η διαδρομή πίσω από τα ζυμαρικά χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη της ΜΑΚΒΕΛ

Η δημιουργία ενός ζυμαρικού που να μπορεί να καταναλώνεται στο καθημερινό τραπέζι, χωρίς διαφοροποιήσεις στη γευστική εμπειρία, αποτέλεσε τον βασικό άξονα ανάπτυξης της νέας σειράς ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη της ΜΑΚΒΕΛ. Η πρόκληση επικεντρώθηκε στη διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών – γεύση, υφή, «δέσιμο» στο πιάτο – με ταυτόχρονη μείωση του γλυκαιμικού δείκτη.

Η αφετηρία της προσπάθειας ήταν ένα ουσιαστικό ερώτημα που σχετίζεται με τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες: μπορεί ένα βασικό προϊόν της ελληνικής και μεσογειακής διατροφής να εξελιχθεί, διατηρώντας τον γνώριμο χαρακτήρα του, αλλά προσφέροντας διαφορετική γλυκαιμική συμπεριφορά; Η εταιρεία επέλεξε να προσεγγίσει το ζήτημα όχι ως περιορισμό, αλλά ως ευκαιρία για καινοτομία, επενδύοντας σε μια πολυετή διαδικασία έρευνας και τεχνολογικής προσαρμογής.

Η αναπτυξιακή πορεία διήρκησε τέσσερα χρόνια και βασίστηκε σε εκτεταμένες δοκιμές και αναλύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογήθηκαν διαφορετικοί τύποι και κοκκομετρίες αλεύρων, ποικίλες αναλογίες φυτικών ινών και πρωτεϊνών, καθώς και διαφορετικές τεχνικές παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων συνθηκών ξήρανσης και ψύξης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε διαφορετικά είδη και διαμετρήματα ζυμαρικών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι συνεπές, ανεξαρτήτως μορφής προϊόντος.

Στόχος της ΜΑΚΒΕΛ ήταν να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ διατροφικής καινοτομίας και γευστικής συνέχειας. Όπως επισημαίνεται, το ζητούμενο δεν ήταν η διαφοροποίηση της εμπειρίας κατανάλωσης, αλλά η ενσωμάτωση της νέας σειράς στο καθημερινό διαιτολόγιο, χωρίς αλλαγές στη συνήθη χρήση και παρασκευή των ζυμαρικών.

Οι τελικές συνταγές υποβλήθηκαν σε κλινικές μελέτες γλυκαιμικού δείκτη από το Oxford Brookes Centre for Nutrition and Health στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι διαπιστευμένο από το Glycemic Index Foundation για τη διενέργεια δοκιμών γλυκαιμικού δείκτη. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 26642:2010, διασφαλίζοντας επιστημονική τεκμηρίωση βάσει αναγνωρισμένων μεθοδολογιών.

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα παρουσιάζουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της πληροφόρησης προς τον καταναλωτή.

Η σειρά ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη της ΜΑΚΒΕΛ έχει ήδη λανσαριστεί και διατίθεται στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και ανάγκες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια συνολικότερη προσπάθεια επένδυσης στην έρευνα, στην ποιότητα των πρώτων υλών και στη συνεχή βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών.

Με τη συγκεκριμένη σειρά, η ΜΑΚΒΕΛ επιδιώκει να αποδείξει ότι η καινοτομία στον τομέα των τροφίμων όταν συνδυάζεται με την οργάνωση και τη γνώση προσφέρει επιλογές που διατηρούν τη γευστική ταυτότητα των κλασικών προϊόντων, ενώ παράλληλα ενσωματώνει επιστημονικά τεκμηριωμένα διατροφικά χαρακτηριστικά.