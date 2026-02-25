Η GSK θα εξαγοράσει την 35Pharma για 950 εκατομμύρια δολάρια

Η GSK συμφώνησε να εξαγοράσει την καναδική 35Pharma έναντι 950 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τετάρτη.

Η συμφωνία θα προσθέσει καρδιοπνευμονικές θεραπείες στο χαρτοφυλάκιο της βρετανικής φαρμακευτικής εταιρείας, καθώς επεκτείνει την εστίασή της σε ασθένειες που συνδέονται με την παχυσαρκία.

Η εξαγορά σηματοδοτεί την τελευταία κίνηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της GSK, Luke Miels, ο οποίος εργάζεται για την ενίσχυση της φαρμακευτικής γκάμας της εταιρείας από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η 35Pharma είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που αναπτύσσει καρδιοπνευμονικές θεραπείες. Το κύριο φάρμακο που αναπτύσσει, το HS235, βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης για τη θεραπεία διαφόρων τύπων πνευμονικής υπέρτασης.

Σύμφωνα με τις εταιρείες, ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου δείχνει επίσης δυνατότητες για μεταβολικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας λίπους.

Η συναλλαγή προστίθεται στις πρόσφατες εξαγορές της GSK, καθώς η φαρμακευτική εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει τις θεραπείες που προσφέρει σε τομείς που σχετίζονται με παθήσεις που συνδέονται με την παχυσαρκία.