Η Fraport Greece ενισχύει την ασφάλεια των περιφερειακών αεροδρομίων με 17 νέα πυροσβεστικά οχήματα

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, ανακοινώνει την ενίσχυση του στόλου της με την προσθήκη 16 νέων πυροσβεστικών οχημάτων Rosenbauer 6X6 τύπου Buffalo και ενός τύπου Panther, τα οποία διατίθενται πλέον στα περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» απέκτησε πρόσφατα το Rosenbauer Panther 6X6, το πρώτο του είδους του που διατίθεται σε αεροδρόμιο υπό τη διαχείριση της Fraport Greece. Το συγκεκριμένο όχημα τελευταίας τεχνολογίας και με κορυφαίες επιχειρησιακές επιδόσεις, ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες πυρόσβεσης και διάσωσης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στη συνεχή αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων.





To Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» απέκτησε επίσης και 2 νέα Rosenbauer τύπου Buffalo 6X6, το οποίο θα διατεθεί και σε ακόμη 11 αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece. Αποτελούν υπερσύγχρονα οχήματα διπλής καμπίνας, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις πλέον απαιτητικές συνθήκες επιχειρήσεων. Διαθέτουν πλήρη ατομικό εξοπλισμό προστασίας για το προσωπικό, ενώ οι ειδικά διαμορφωμένες θυρίδες τους φέρουν σύγχρονα μέσα κατάσβεσης και διάσωσης. Χάρη στις τεχνολογικές τους δυνατότητες, προσφέρουν πολύτιμη υποστήριξη τόσο στην αντιμετώπιση αεροπορικών ατυχημάτων όσο και στην άμεση επέμβαση σε περιστατικά εντός των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων.

Με αυτήν την επένδυση, η Fraport Greece συνεχίζει να θέτει την ασφάλεια και την ποιότητα εξυπηρέτησης στο επίκεντρο της λειτουργίας της, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα προστασίας και ασφάλειας για τους επιβάτες, το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων υπό τη διαχείρισή της.





Ο κ. Παναγιώτης Σπυράτος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Fraport Greece δήλωσε σχετικά: «Με την παραλαβή των 17 νέων πυροσβεστικών οχημάτων ενισχύουμε ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των αεροδρομίων μας, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες πυρόσβεσης και διάσωσης με έναν στόλο που πλέον θα απαριθμεί τα 61 οχήματα. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη επένδυση, αλλά μέρος ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου που εφαρμόζουμε με συνέπεια στα 14 αεροδρόμια που διαχειριζόμαστε. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, αλλά και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μέσα από ασκήσεις και προσομοιώσεις κάθε κλίμακας, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ετοιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους μας σε όλα τα αεροδρόμια, αφού η αφοσίωσή τους, το πάθος και η απαράμιλλη προσφορά τους αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφαλούς μετακίνησης εκατομμυρίων επιβατών κάθε χρόνο. Χάρη στη συλλογική τους προσπάθεια, οι επενδύσεις μας αποκτούν πραγματική αξία, μετατρέποντας τα αεροδρόμια σε σύγχρονες πύλες εισόδου που υπηρετούν με συνέπεια τον ελληνικό τουρισμό και την κοινωνία.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες υλοποιούνται φυσικά σε στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μαζί λειτουργούμε ως ενιαία ομάδα με κοινούς στόχος: την ασφάλεια, την προστασία και την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.»