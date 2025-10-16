Η EY Ελλάδος συμμετείχε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ως Πλατινένιος Χορηγός στο 4ο Διεθνές Wellbeingr Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου 2025. Η φετινή διοργάνωση, με κεντρικό θέμα «Ψυχική Υγεία και Εργασιακή Άνθιση για Βιώσιμη Ανάπτυξη», επιβεβαίωσε πως η ψυχική ευεξία και η εργασιακή ευημερία δεν αποτελούν απλούς δείκτες, αλλά προϋποθέσεις βιώσιμης προόδου για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Η EY, μέσα από τη σταθερή της συμμετοχή, ανανεώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους της, αλλά και να προάγει ένα εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνολική ευημερία τους.

Από το «καθοδηγώ» στο «ακούω»: η νέα ευθύνη των CEOs

Στο πλαίσιο του κύκλου συζήτησης με θέμα «Εταιρείες που φροντίζουν, εργαζόμενοι που ανθίζουν, κοινωνίες που προοδεύουν», ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, συντόνισε τον διάλογο, και συνομίλησε με τη Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, και τον Απόστολο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), για την ενσυναίσθηση, τις προκλήσεις που δημιουργεί η «είσοδος» της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στον εργασιακό χώρο, τον ρόλο της ηγεσίας στη διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας, αλλά και τη σημασία μιας ανοιχτής και υποστηρικτικής κουλτούρας στο εσωτερικό των οργανισμών.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κύριος Παπαδημητρίου επεσήμανε: «Κανένας επικεφαλής δεν χρειάζεται να έχει όλες τις απαντήσεις. Εκείνο που χρειάζεται, είναι το θάρρος να ρωτήσει και η ικανότητα να αναγνωρίζει πότε χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια. Σε καταστάσεις που ενέχουν υψηλό βαθμό δυσκολίας, είναι καθοριστικό να συμβουλευόμαστε ανθρώπους με εμπειρία στη διαχείριση ψυχικών ζητημάτων ή ειδικούς - είτε εντός του οργανισμού, είτε εκτός. Ένας καλύτερος εργασιακός κόσμος δεν προκύπτει από πολιτικές, αλλά από επιλογές. Επιλογές ηγετών που ακούν, κατανοούν και δημιουργούν χώρο για να ανθίσουν οι άνθρωποι γύρω τους».

Η ανθρώπινη ανθεκτικότητα ως νέα προτεραιότητα της εταιρικής ατζέντας

Στη συζήτηση με θέμα «Η ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων εν μέσω παγκόσμιων προκλήσεων», η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Επικεφαλής Organization, Change and People Consulting, EY Ελλάδος, σε συζήτηση με την Τατιάνα Τούντα, Πρόεδρο & CEO της Hellas EAP, παρουσίασε τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας για την ψυχική υγεία και την ευεξία (wellbeing) των εργαζόμενων στη χώρα, που πραγματοποίησαν από κοινού η EY Ελλάδος, η Hellas EAP και το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ανάμεσα σε άλλα ευρήματα, η έρευνα ανέδειξε ότι το 55% των εργαζόμενων δηλώνουν ότι βιώνουν εξουθένωση και burnout, ενώ μόλις 31% αισθάνονται ικανοί να ανακάμψουν (bounce back). Ωστόσο, παρά την αίσθηση εξουθένωσης, οκτώ στους δέκα δηλώνουν ότι αισθάνονται ικανοί να παίρνουν αποφάσεις, κάτι το οποίο η κυρία Κασελάκη παρατήρησε ως «παράδοξο», εξηγώντας ότι το κατά πόσο αυτές οι αποφάσεις είναι σωστές ή ενδέχεται να είναι λανθασμένες, ως αποτέλεσμα του burnout, είναι προς συζήτηση.

Αναλύοντας περαιτέρω, η κυρία Κασελάκη, ανέφερε ότι «οι οργανισμοί σήμερα διανύουν διαρκείς μετασχηματισμούς για να είναι ανταγωνιστικοί και προσαρμοστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και όλες οι έρευνες δείχνουν πως καμία μορφή μετασχηματισμού - τεχνολογικού ή οργανωτικού - δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Το leadership καλείται να ξαναγράψει το “βιβλίο” της παραγωγικότητας, βάζοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη φροντίδα των ανθρώπων στο ίδιο κεφάλαιο με την καινοτομία και την αποδοτικότητα». Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ανάπτυξη ηγετών με ενσυναίσθηση, η εκπαίδευση στελεχών στη φροντίδα ψυχικής υγείας και την ανθεκτικότητα, και η καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού των αναγκών και των ορίων, αποτελούν προϋποθέσεις για έναν υγιή, παραγωγικό οργανισμό που διαχειρίζεται δυναμικά τις όποιες προκλήσεις.

Η Πολιτεία και οι επιχειρήσεις σε συνεργασία για την ψυχική υγεία

Στην ενότητα, με τίτλο «Ανθρώπινη πρόοδος, επαγγελματική επιτυχία και κοινωνική ευημερία», συμμετείχαν ο Νίκος Μηλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και ο Καθηγητής Αντώνιος Ντακανάλης, Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, υπό τον συντονισμό της Ιωάννας Φαναριώτη, Επικεφαλής Talent της ΕΥ Ελλάδος και της EY για το Νότιο Τμήμα της περιοχής Europe Central.

Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη για θεσμικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ψυχολογική ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και υποστήριξης, όπως η αξιολόγηση συμπεριφορικών κινδύνων.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Φαναριώτη τόνισε: «Η ψυχική υγεία μάς αφορά όλους. Αν θέλουμε δυνατούς οργανισμούς με βιώσιμο μέλλον, οφείλουμε να ενισχύουμε το εργασιακό περιβάλλον με παρεμβάσεις που καταπολεμούν το στίγμα και ενισχύουν τη φροντίδα όλων των ανθρώπων μας, σε συνεργασία με επιστήμονες και ειδικούς. Η ψυχική υγεία είναι, πλέον, το “οξυγόνο” της κάθε ομάδας εργασίας, και το πραγματικό ταλέντο ανθίζει μόνο σε εργασιακά περιβάλλοντα και κουλτούρες που φροντίζουν για το ολιστικό wellbeing των εργαζομένων».

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ψυχικής υγείας

Ο διάλογος για την ψυχική υγεία και την ευημερία μεταφέρεται, πλέον, σε ένα νέο πλαίσιο, όπου η τεχνολογία γίνεται σύμμαχος του ανθρώπου. Σε αυτή την κατεύθυνση, η EY Ελλάδος υιοθέτησε την εφαρμογή Remente, ένα σύγχρονο ψηφιακό και επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο, το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες της AI και προάγει την ψυχική, σωματική και κοινωνική ευεξία. Η εφαρμογή, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Αντώνη Ντακανάλη, καλλιεργεί την αυτοφροντίδα και την ολιστική ευεξία, συμβάλλοντας σε έναν πιο ποιοτικό τρόπο ζωής, τόσο εντός, όσο και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος. Μέσω ενός προσωπικού ψηφιακού συμβούλου, βοηθά τους χρήστες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις καθημερινές προκλήσεις, ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα. Ειδικότερα, η αυτοφροντίδα της ψυχικής υγείας πρέπει να είναι προληπτική, εξατομικευμένη και ολιστική για να στηρίζει κάθε άνθρωπο – με ή χωρίς συμπτώματα – στο ταξίδι του προς την ευημερία.