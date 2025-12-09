Η EY Ελλάδος δημιουργεί γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Η ΕΥ Ελλάδος διευρύνει την παρουσία της με τη δημιουργία και λειτουργία γραφείου στο Ηράκλειο Κρήτης, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της σύνδεση με την ελληνική περιφέρεια και επενδύοντας στη δυναμική του τοπικού ταλέντου.

Το γραφείο στεγάζεται στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), δίνοντας στην εταιρεία πρόσβαση σε ένα ζωντανό οικοσύστημα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, εξειδικευμένων επιστημόνων και νεοφυούς (startup) επιχειρηματικότητας.

Η απόφαση για τη δημιουργία γραφείου στο Ηράκλειο βασίστηκε στη στρατηγική αξία της Κρήτης, η οποία εξελίσσεται δυναμικά σε έναν περιφερειακό κόμβο γνώσης, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, με πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιο και αναπτυξιακές προοπτικές.

Σε συνέχεια της δραστηριοποίησης της EY στην Κρήτη μέσω ανθρώπων της που εργάζονταν μέχρι σήμερα απομακρυσμένα από εκεί, η ύπαρξη ενός φυσικού, πλέον, σημείου αναφοράς, ενισχύει την ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες εξέλιξης σε ταλαντούχους φοιτητές, νέους αλλά και έμπειρους επιστήμονες και επαγγελματίες, προκειμένου να διαμορφώσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση, αλλά και να αναπτύσσει και να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, υποστηρίζοντας την τοπική οικονομία.

Η νέα αυτή εγκατάσταση έρχεται να συμπληρώσει το δίκτυο γραφείων της EY Ελλάδος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Συνολικά, η EY απασχολεί περισσότερους από 2.850 εργαζόμενους σε όλη την επικράτεια – είτε με φυσική είτε με απομακρυσμένη εργασία – επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για ανάπτυξη με εθνικό και περιφερειακό αποτύπωμα.

Στα τέλη Νοεμβρίου, διοικητικά στελέχη της EY Ελλάδος επισκέφθηκαν τα νέα γραφεία και γνωρίστηκαν με ανθρώπους της EY στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή του ΕΤΕΠ, Δρ. Γιώργο Παπαμιχαήλ, καθώς και με ερευνητές και επιστήμονες που εργάζονται στο Πάρκο. Παράλληλα, ο Χρήστος Ταραντίλης, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου της EY Ελλάδος, εκπροσώπησε την EY στην ετήσια συνάντηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, InnoDays 2025, όπου συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, και με τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, Καθηγητή Βασίλη Χαρμανδάρη, ερευνητές, καθώς και εκπροσώπους του ελληνικού startup οικοσυστήματος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε σχετικά: «Η απόφαση να εγκαινιάσουμε γραφείο και στο Ηράκλειο Κρήτης, πηγάζει από την πεποίθησή μας, αφενός, ότι η περιφέρεια μπορεί να αποτελέσει πρωταρχικό πυλώνα ανάπτυξης και, αφετέρου, ότι η τοπική αγορά αποτελεί μία πλούσια πηγή ταλέντου, καινοτομίας και δημιουργικότητας. Τα τελευταία χρόνια, η Κρήτη έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερη δυναμική ως hub καινοτομίας, έρευνας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Θέλουμε να είμαστε παρόντες εκεί όπου χτίζεται η νέα παραγωγική ταυτότητα της χώρας, να συνδημιουργήσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης με το ανθρώπινο κεφάλαιο του νησιού, και να συνεργαστούμε με οικοσυστήματα καινοτομίας όπως το ΙΤΕ. Η Κρήτη έχει ταλέντο, έχει υποδομή, έχει προοπτική – και εμείς θέλουμε να είμαστε ενεργά μέρος αυτού του οικοσυστήματος αξίας».