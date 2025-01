Η Eurolife FFH παρουσιάζει τον πρωτοποριακό ψηφιακό βοηθό OSCAR

Η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, φέρνει την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικασία της ασφάλισης και παρουσιάζει τον OSCAR (Open Service for Customers and Recommendations). Πρόκειται για τον ψηφιακό βοηθό της Eurolife FFH, που δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να αποκτούν ασφάλιση κατοικιδίου online και σε 3 μόλις απλά βήματα. Μέσω της σημαντικής αυτής επένδυσης στον τομέα του Artificial Intelligence (ΑΙ), η Eurolife FFH έχει στόχο να παρέχει καθημερινά στους πελάτες της άμεση και ακόμη πιο ποιοτική εμπειρία εξυπηρέτησης.

Ο ψηφιακός βοηθός βρίσκεται στο EurolifeConnect, το online portal πελατών της Eurolife FFH. Έτσι, οι εγγεγραμμένοι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στον λογαριασμό τους, να συνομιλούν με τον ψηφιακό βοηθό από όπου και εάν βρίσκονται και όποια στιγμή θελήσουν, και να αποκτούν απλά και γρήγορα το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω μιας σύγχρονης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ο ασφαλισμένος απαντά σε τρεις βασικές ερωτήσεις για την τιμολόγηση και στη συνέχεια λαμβάνει προσφορά ασφάλισης για το κατοικίδιό του. Στην περίπτωση που επιθυμεί να προχωρήσει σε αγορά, κάνει τη σχετική επιλογή και λαμβάνει κωδικό μιας χρήσης. Εφόσον ολοκληρωθεί και η πληρωμή, εκδίδεται το συμβόλαιο και ο πελάτης λαμβάνει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα για την ασφάλισή του, ενώ παράλληλα επιλέγει τον ασφαλιστικό συνεργάτη της Eurolife FFH που επιθυμεί να τον εξυπηρετεί.

Η Eurolife FFH επενδύει από σήμερα στην τεχνολογία του αύριο, προκειμένου να προσφέρει στους ανθρώπους που την εμπιστεύονται μια εξελιγμένη εμπειρία ασφάλισης. Πιστή στη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους ασφαλισμένους της, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους με λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους και τους υποστηρίζει για να μπορούν να καταφέρνουν περισσότερα κάθε ημέρα.