Η Εθνική Τράπεζα φέρνει την άμεση online χρηματοδότηση για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέσω Cardom

Η απόκτηση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου αποτελεί μια σημαντική οικονομική απόφαση για κάθε οδηγό. Σήμερα, η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει αυτή την απόφαση, με δυνατότητα άμεσης, ευέλικτης και αξιόπιστης χρηματοδότησης. Σε συνεργασία με τη νέα online πλατφόρμα Cardom, έχετε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας και να πραγματοποιήσετε ολόκληρη τη διαδικασία χρηματοδότησης της αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου online, εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.

Η πλατφόρμα Cardom προσφέρει τον πιο σύγχρονο τρόπο αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Σχεδιασμένη εξολοκλήρου στην Ελλάδα, συνδυάζει την αξιοπιστία και την εγγύηση της κορυφαίας εταιρίας μίσθωσης και ενοικίασης αυτοκινήτων Avis, με την τεχνογνωσία της Skroutz, του μεγαλύτερου marketplace στη χώρα.

Κάθε διαθέσιμο προς πώληση όχημα εντός της πλατφόρμας Cardom συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό έλεγχο, 12μηνη εγγύηση και δυνατότητα επιστροφής χρημάτων μέσα σε 14 ημέρες. Σε συνεργασία με αυτή την καινοτόμα πλατφόρμα, η Εθνική Τράπεζα φέρνει την επόμενη μέρα στη χρηματοδότηση, παρέχοντας διαφάνεια, αξιοπιστία και δυνατότητα online υποβολής αίτησης στους αγοραστές.

Σε λίγα μόνο βήματα, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει το αυτοκίνητο που τον ενδιαφέρει, να χρησιμοποιήσει το online calculator για να βρει τον ιδανικό συνδυασμό προκαταβολής, ποσού δανείου, διάρκειας και μηνιαίας δόσης, να υποβάλει την αίτησή του και να λάβει άμεσα απάντηση. Χωρίς αναμονή, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς επισκέψεις σε κατάστημα.

Τα προγράμματα χρηματοδότησης της Εθνικής Τράπεζας για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέσω της Cardom απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ατομικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ευέλικτους όρους και προσαρμοσμένες λύσεις. Από € 3.000 έως € 30.000, με δυνατότητα μηδενικής προκαταβολής για οχήματα έως 3 ετών και διάρκεια έως 84 μήνες (ή από 15% προκαταβολή και διάρκεια έως 70 μήνες για οχήματα άνω των 3 ετών), οι επιλογές καλύπτουν κάθε ανάγκη. Επιπλέον, το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σταθερό επιτόκιο που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Cardom, εξασφαλίζει προβλέψιμες μηνιαίες δόσεις, διευκολύνοντας τον οικονομικό προγραμματισμό.

Η επιλογή της χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα μέσω Cardom προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα: διατηρείτε τη ρευστότητά σας, έχετε σταθερές μηνιαίες δόσεις που σας εξασφαλίζουν σίγουρο οικονομικό προγραμματισμό και επωφελείστε από ανταγωνιστικό επιτόκιο. Παράλληλα, η αξιοπιστία της Εθνικής Τράπεζας σε συνδυασμό με την τεχνολογική ευκολία του Cardom, εγγυώνται μια διαδικασία απλή, ασφαλή και χωρίς απρόοπτα.

Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Με το Cardom και την Εθνική Τράπεζα, η αίτηση χρηματοδότησης γίνεται άμεσα, και πλήρως online, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να βρεθούν πιο γρήγορα πίσω από το τιμόνι του επόμενου αυτοκινήτου τους.

