Η επόμενη μέρα της Εθνικής Ασφαλιστικής μετά την εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς

Προτεραιότητα της διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι να «μαζέψει» το κόστος στα συμβόλαια υγείας και σε συνδυασμό με το προσοδοφόρο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο να θέσει σε τροχιά υψηλής κερδοφορίας την εταιρεία.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαζαράκης κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους το 2025 έκλεισαν αρκετές «τρύπες» του παρελθόντος, το 2026 θα είναι μια χρονιά σταθεροποίησης και το 2027 θα ξεκινήσει η πραγματική ανάπτυξη.

H Εθνική Ασφαλιστική υπό την ομπρέλα πλέον της Τράπεζας Πειραιώς ετοιμάζει το δικό της business plan που θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο στην επενδυτική κοινότητα μαζί με αυτό της μητρικής τράπεζας και όπως επισήμανε ο κ. Μαζαράκης «η εξαγορά από την Πειραιώς μας προσδίδει σταθερότητα και δύναμη πυρός στον τομέα των πωλήσεων».

Το 2025 έκλεισε με θετικό πρόσημο καθώς έγιναν πολλά έργα υποδομής στον τεχνολογικό τομέα που είχε μείνει πίσω, έγιναν αλλαγές στη δομή του προσωπικού με μεγαλύτερες διοικητικές ομάδες, ενισχύθηκε η παραγωγικότητα του δικτύου, ενώ η εταιρεία «βγήκε» από τις αγορές της Ρουμανίας και της Κύπρου στο πλαίσιο της εστίασης στην ελληνική αγορά.

«Κυβερνητική λύση για τα ασφάλιστρα υγείας»

Για το θέμα του κόστους των αποζημιώσεων στα συμβόλαια υγείας που αποτελούν σημείο τριβής τα τελευταία χρόνια μεταξύ των παρόχων υγείας και των ασφαλιστικών εταιρειών ο κ. Μαζαράκης εκτίμησε ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση με πρωτοβουλία της κυβέρνησης αφού μεμονωμένα κανένας φορέας δεν μπορεί να δώσει λύση, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα.

O ίδιος θεωρεί ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια μεγάλη πλατφόρμα όπου θα κάνουν πράξεις όλοι οι πάροχοι υγείας και οι ασφαλιστικές και ενδεχομένως σε κάποια τύπου συμβόλαια να υπάρχουν κλειστά budgets (προϋπολογισμοί) ώστε να μην ξεφεύγουν τα κόστη.

Μεσοσταθμικές αυξήσεις 6,8% στα ισόβια συμβόλαια υγείας

Η Εθνική Ασφαλιστική, όπως έγινε γνωστό προχωρεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε μια μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 6,8% στα ισόβιας διάρκειας συμβόλαια υγείας και 3-4% (συν την ηλικιακή κλίμακα) στα ετήσια ανανεούμενα προγράμματα. Για τα συμβόλαια τα οποία λήγουν το δεύτερο εξάμηνο, το ύψος της αύξησης των τιμολογίων θα εξετασθεί τότε, όταν θα έχει δημοσιοποιηθεί και ο νέος δείκτης για το κόστος υγείας από την ΕΛΣΤΑΤ. Oπως υποστήριξε ο κ. Μαζαράκης «έχουμε μειώσει το market risk στα ισόβια συμβόλαια υγείας και ο στόχος μας δεν είναι άλλος από το να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες σε καλές τιμές».

Οι συνέργειες με την Τράπεζα Πειραιώς

Ο κ. Μαζαράκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν συνέργειες με την Πειραιώς στην Υγεία (Ντυνάν κ.α), στα ακίνητα και στο asset management αλλά επιφυλάχτηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μετά την παρουσίαση του business plan.

Eπίσης, ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα θα βρεθεί λύση ώστε η Εθνική Ασφαλιστική να πάψει να πωλεί προϊόντα της Εθνικής Τράπεζας, υποστήριξε ότι το όνομα Εθνική Ασφαλιστική δεν θα αλλάξει γιατί είναι ένα πολύ δυνατό brand και διευκρίνισε πως η προοπτική εισαγωγής στο χρηματιστήριο δεν έχει απασχολήσει ακόμη τη διοίκηση.

Το όραμα της διοίκησης για την Εθνική Ασφαλιστική είναι να γίνει η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία σε όλους τους τομείς με τον κ. Μαζαράκη να εξαιρεί από την προσπάθεια αυτή τον κλάδο του αυτοκινήτου που παραμένει μια ζημιογόνος δραστηριότητα για τις εταιρείες του χώρου