Δυναμική ώθηση στην ελληνική οικονομία με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία από το deal Allwyn -ΟΠΑΠ

Η Allwyn International AG και η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι τα Διοικητικά τους Συμβούλια ενέκριναν την επιχειρηματική συνένωση της Allwyn και του ΟΠΑΠ, μέσω συναλλαγής που περιλαμβάνει τον συνδυασμό όλων των εταιρικών συμμετοχών που κατέχουν, με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας που θα προκύψει να αποτιμάται σε €16 δισεκατομμύρια. Για την υλοποίηση της συναλλαγής, θα υπογραφεί μεταξύ των δύο εταιρειών σχετική σύμβαση. Η Συνενωμένη Εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn.

Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη και των δύο εταιρειών. Θα ενώσει δύο ηγετικούς φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων, δημιουργώντας την δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κλάδο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως, με πολλές διαφοροποιημένες, ταχέως αναπτυσσόμενες και ηγετικές θέσεις αγοράς στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές. Η Συναλλαγή βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Allwyn, η οποία ξεκίνησε το 2013, όταν η KKCG, ελέγχων μέτοχος της Allwyn, επένδυσε για πρώτη φορά στον ΟΠΑΠ. Σήμερα, η Allwyn κατέχει το 51,78% του ΟΠΑΠ.

Η Allwyn διαθέτει ισχυρό ιστορικό οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, μέσω στρατηγικών και συμπληρωματικών εξαγορών. Η Συναλλαγή διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη αξία του OΠΑΠ σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον για τον κλάδο τυχερών παιγνίων. Επιπλέον, επιτρέπει στους μετόχους του OΠΑΠ να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της Συνενωμένης Εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, το μέγεθος, τη διαφοροποίηση, την πρόσβαση σε κορυφαίες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση και την αυξημένη παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του brand της Allwyn.

Παράλληλα, θα συνεχίσουν να επωφελούνται από σημαντικές και ανθεκτικές αποδόσεις. Για την Allwyn, η Συναλλαγή αντιπροσωπεύει το φυσιολογικό επόμενο ορόσημο στην πορεία της, με την εισαγωγή της σε χρηματιστηριακή αγορά να ξεκλειδώνει την πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές, με σκοπό τη μελλοντική ανάπτυξη και αναβάθμιση του παγκόσμιου προφίλ της. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή της Allwyn να καταστεί η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η Συνενωμένη Εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου αναμένεται ότι θα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κεφαλαιοποίησης. Η Allwyn σκοπεύει να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, όπως αυτά του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Ανεξάρτητα από τη Συναλλαγή, ο ΟΠΑΠ έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να αλλάξει το εμπορικό σήμα του από ΟΠΑΠ σε Allwyn, από το Α΄ τρίμηνο 2026. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του ΟΠΑΠ να διατηρεί ισχυρή σύνδεση με τους πελάτες του, μέσω καινοτόμων και ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων, καθώς και να ενισχύσει τις προτάσεις του, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες προσδοκίες των νεότερων γενεών.