Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας για τα μέτρα της κυβέρνησης

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) εξέδωσε την Τετάρτη ανακοίνωση μετά από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ΕΣΕ σημειώνει πως «η εμπειρία των τελευταίων ετών και τα γρήγορα αντανακλαστικά του κλάδου σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και οικονομικών πιέσεων, δείχνουν πως ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων από την Πολιτεία, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν καθημερινά με διαφάνεια, υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στους εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές που εξυπηρετούν σε κάθε μεριά της χώρας.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,29% το 2025, παρά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες - καταναλωτές.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε έναν ανοιχτό και τεκμηριωμένο διάλογο με την Πολιτεία, με στόχο την υιοθέτηση παρεμβάσεων που ενισχύουν ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των Καταναλωτών και διαφυλάσσουν στην πράξη την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.».