Η Ελλάδα «Μαγνήτης» Επενδύσεων στη MIPIM 2026

Με απτά αποτελέσματα και ένα ισχυρό δίκτυο νέων επαφών με τα κορυφαία επενδυτικά funds του πλανήτη, ολοκληρώθηκε η δυναμική παρουσία της ελληνικής αποστολής στη MIPIM 2026. Η Enterprise Greece μετέτρεψε το Ελληνικό Περίπτερο στο απόλυτο σημείο συνάντησης για το διεθνές real estate, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν ώριμο και στρατηγικό επενδυτικό κόμβο.

Να σημειωθεί πως στην 36η διοργάνωση της MIPIM στις Κάννες συμμετείχαν περισσότεροι από 20.000 σύνεδροι από 90 χώρες, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της ως το κορυφαίο διεθνές σημείο συνάντησης για τον κλάδο του real estate και της αστικής ανάπτυξης. Σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων ήταν διεθνείς επενδυτές, γεγονός που ανέδειξε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά ακινήτων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία θεσμικών επενδυτών και διεθνών family offices, ενώ για πρώτη φορά διοργανώθηκε το RE-Family Summit, ένα κλειστό φόρουμ για κορυφαία family offices από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Μονακό και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, στο RE-Invest Summit συμμετείχαν εκπρόσωποι επενδυτικών οργανισμών που διαχειρίζονται συνολικά περισσότερα από 4 τρισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της MIPIM ως πλατφόρμας όπου το διεθνές κεφάλαιο συναντά επενδυτικές ευκαιρίες.

Τα Highlights της ελληνικής παρουσίας:

18 Κορυφαίες Ελληνικές Εταιρείες: Υπό την ομπρέλα της Enterprise Greece , παρουσίασαν projects -ορόσημα που αναβαθμίζουν τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

B2B Μαραθώνιος: Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες στοχευμένες συναντήσεις Ελλήνων εκθετών με διεθνείς εταιρείες του κλάδου

Exclusive Networking: Από τα high-level breakfasts μέχρι τις συζητήσεις με στελέχη παγκόσμιων κολοσσών, το μήνυμα ήταν σαφές: η Ελλάδα προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα και υψηλές αποδόσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κλειστή συζήτηση (Chatham House style) που συνδιοργάνωσε η Enterprise Greece με τον παγκόσμιο οργανισμό World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA). Κατά τη διάρκειά της αναλύθηκαν οι νέες απαιτήσεις των επενδυτών, με τη διαθεσιμότητα καθαρής ενέργειας, τις ταχύτητες στις αδειοδοτήσεις και τα έργα μηδενικού αποτυπώματος (net-zero) να αναδεικνύονται ως τα «κλειδιά» για την προσέλκυση ποιοτικών κεφαλαίων.

Διοργανώθηκαν συνολικά 11 υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις από την Enterprise Greece και τις συμμετέχουσες εταιρείες, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της χώρας. Οι σημαντικότερες δράσεις της Enterprise Greece περιλάμβαναν:

Εκδήλωση υποδοχής στο Ελληνικό Περίπτερο (10/3): Σημείο συνάντησης για την ελληνική και διεθνή επενδυτική κοινότητα, ενισχύοντας τη δικτύωση και τις επιχειρηματικές επαφές.

High-Level Exclusive Breakfast Discussion: Σε συνεργασία με τη Deloitte Greece και τη συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών όπως Marriott, Wyndham, Pygmalion Capital, Westmont, LAMDA Development, Arrow Global, Patron Capital και Bain Capital.

Panel Discussion: Σε συνεργασία με τη Savills Greece, όπου εκπρόσωποι της Enterprise Greece, της Alpha Real Estate Services, της Dimand και της Valpre Capital ανέλυσαν τις τάσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς.

Συμμετοχή στο WAIPA Partner Conference – FDI in Focus: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, συμμετείχε επίσης σε συζήτηση υψηλού επιπέδου για τις παγκόσμιες επενδυτικές ροές και τις ευκαιρίες στον τομέα του real estate.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εισπράξαμε φέτος στη MIPIM 2026 επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα κινείται στον παλμό των διεθνών τάσεων. Με έμφαση στην καινοτομία και την ανθεκτικότητα, αναδείξαμε projects που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις για βιωσιμότητα, αποδεικνύοντας ότι η οικονομία μας είναι έτοιμη για ποιοτικές, επενδύσεις με μακροπρόθεσμη αξία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.»