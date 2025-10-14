ΕΕ: Πρόστιμα 157 εκατ. ευρώ σε Gucci, Chloe και Loewe για προκαθορισμό των τιμών μεταπώλησης

Στις εταιρείες Gucci, Chloé και Loewe επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ από την αντιμονοπωλιακή αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω καθορισμού των τιμών μεταπώλησης των συνεργατών τους στο λιανικό εμπόριο.

Στην Gucci, που ανήκει στον όμιλο Kering, επιβλήθηκε πρόστιμο 119,7 εκατομμυρίων ευρώ, στην Chloé 19,7 εκατομμυρίων ευρώ και στην Loewe 18 εκατομμυρίων ευρώ - εξέλιξη που υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρυθμιστικό έλεγχο στους ομίλους ειδών πολυτελείας.

«Οι τρεις εταιρείες μόδας παρενέβησαν στις εμπορικές στρατηγικές των λιανοπωλητών τους, επιβάλλοντάς τους περιορισμούς όπως η απαίτηση να μην παρεκκλίνουν από τις συνιστώμενες τιμές λιανικής, τα μέγιστα ποσοστά έκπτωσης και τις καθορισμένες περιόδους εκπτώσεων», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Η Kering δήλωσε ότι η έρευνα της ΕΕ ολοκληρώθηκε μέσω διαδικασίας συνεργασίας με την Gucci και ότι το οικονομικό πλήγμα έχει ήδη συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 του ομίλου.

Η Loewe, που ανήκει στη LVMH, επιβεβαίωσε επίσης τη συμφωνία με την ΕΕ και δεσμεύτηκε να λειτουργεί «σε αυστηρή συμμόρφωση με τους αντιμονοπωλιακούς νόμους». Η LVMH αναμένεται να ανακοινώσει αργότερα τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου.

Η Chloé, που ανήκει στη Richemont, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα «εξαιρετικά σοβαρά» και έχει εντείνει τα μέτρα της ώστε να διασφαλίσει την τήρηση του δικαίου του ανταγωνισμού μετά την έναρξη της έρευνας το 2023.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι πρακτικές αυτές στέρησαν από τους λιανοπωλητές την ανεξαρτησία τιμολόγησης και μείωσαν τον ανταγωνισμό, προστατεύοντας παράλληλα τα ίδια τα κανάλια πωλήσεων των εταιρειών από τον ανταγωνισμό των λιανοπωλητών.

Οίκοι όπως οι Armani, Dior, Loro Piana και πρόσφατα η Tod’s έχουν επίσης βρεθεί στο στόχαστρο των ιταλικών αρχών για φερόμενη κακομεταχείριση εργαζομένων στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Παράλληλα, οι πρόσφατες παραβιάσεις προστατευμένων δεδομένων πελατών σε ορισμένες εταιρείες έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τα κανονιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.