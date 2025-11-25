Η ΕΑΕΕ και η UNSAR πραγματοποίησαν ημερίδα για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στη Ρουμανία

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η Ένωση Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιριών Ρουμανίας (UNSAR) διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα τις προκλήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Environmental Liability Directive – ELD, 2004/35/ΕΚ), εστιάζοντας στη χρηματοοικονομική ασφάλεια, το πρόγραμμα LIFE PROFILE και το ψηφιακό εργαλείο SAFER. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στο Βουκουρέστι και αποτελεί την τρίτη κατά σειρά εκδήλωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, μετά τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο και στην Ιταλία.

Η ημερίδα εντάσσεται στις ευρωπαϊκές δράσεις του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο έργου LIFE «PROmote Financial Instruments for Liability on Environment» (LIFE19 GIE/GR/001127 - LIFE PROFILE) και ιδιαιτέρως την αξιοποίηση του μεθοδολογικού ψηφιακού εργαλείου SAFER (Systematic Assessment for Financial and Environmental Risks), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Ο Alexandru Ciuncan, Πρόεδρος της UNSAR, και η Σάντρα Κοκονέτση, Επικεφαλής Επικοινωνίας της ΕΑΕΕ, απηύθυναν εναρκτήριους χαιρετισμούς, κατά τη διάρκεια των οποίων τόνισαν τη σημασία των συνεργιών για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας ELD στην Ευρώπη.

Στη συνέχεια, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των Ρουμανικών αρχών παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση εφαρμογής της Οδηγίας ELD στη Ρουμανία και τις βασικές προκλήσεις, ανέλυσαν πρόσφατα περιστατικά περιβαλλοντικής ζημιάς, το κόστος αποκατάστασης και τα μέτρα που εφαρμόζονται, ενώ επισημάνθηκε η σημασία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της ενημέρωσης των επιχειρήσεων σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τα διαθέσιμα εργαλεία προστασίας.

Ακολούθησε η τοποθέτηση της Σταυρούλας Πουλή, Προϊσταμένης του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ελλάδας (YΠEN) και συντονίστριας του έργου LIFE PROFILE, η οποία παρουσίασε το νομικό πλαίσιο ενσωμάτωσης της Οδηγίας ELD στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε σε παραδείγματα περιβαλλοντικής ζημιάς, στις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κόστος αποκατάστασης. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας και τα οφέλη που αναμένονται από την ολοκλήρωση του έργου LIFE PROFILE και τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου SAFER.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Πολιτικός – Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός EUR ING MRICS, Managing Partner της Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική και Senior Underwriter, Environmental Liability & Renewable Energy της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΑΑΕ, παρουσίασε την εμπειρία από την ελληνική ασφαλιστική αγορά, τις προκλήσεις, την πρόοδο, αλλά και τις προοπτικές που σηματοδοτεί η μετάβαση «από τον κίνδυνο, στην χρήση μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του ψηφιακού εργαλείου SAFER IT Tool από τον Αθανάσιο Ρεντίζελα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος ανέλυσε τη μεθοδολογία ανάπτυξης του εργαλείου, τις βασικές αρχές εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου και παρουσίασε ενδεικτικές εφαρμογές και case studies που αναδεικνύουν τη χρησιμότητά του για επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και ασφαλιστικές εταιρίες. Την ημερίδα συντόνισε η Daniela Ghetu από το XPRIMM Publications.

Η ΕΑΕΕ επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της Οδηγίας ELD, προβάλλοντας τις προκλήσεις, τις καλές πρακτικές και τις καινοτόμες προσεγγίσεις σε εκπροσώπους του ασφαλιστικού κλάδου, της βιομηχανίας και των αρμόδιων αρχών. Πρωτοβουλίες όπως το LIFE PROFILE και το SAFER IT Tool ενισχύουν την αποτελεσματική διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου.