Η e-Fresh.gr παρουσιάζει την πρώτη της καμπάνια στο πλαίσιο του έργου CHOICE: «Επιλέγουμε Υπεύθυνα – Προστατεύουμε τον Πλανήτη»

Η e-Fresh.gr, το πρωτοπόρο ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, ανακοινώνει την έναρξη της πρώτης της καμπάνιας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CHOICE. Η καμπάνια με τίτλο «Επιλέγουμε Υπεύθυνα – Προστατεύουμε τον Πλανήτη» είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα της e-Fresh.gr και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να κάνουν πιο υπεύθυνες και βιώσιμες επιλογές στις καθημερινές τους αγορές.

Μέσα από ειδικές επισημάνσεις προϊόντων και πλούσιο ενημερωτικό περιεχόμενο, η e-Fresh.gr διευκολύνει τους πελάτες της να αναγνωρίζουν προϊόντα με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με αυτόν τον τρόπο, η καμπάνια βοηθά τους καταναλωτές να κατανοήσουν πώς οι καθημερινές τους επιλογές μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να προστατεύσουν πολύτιμους φυσικούς πόρους και να συμβάλουν στη διαφύλαξη του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές.

Η καμπάνια είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.e-fresh.gr/el/p/epilegoume-ipeythina-prostatevoume-ton-planiti.

Με την υλοποίηση αυτής της πιλοτικής δράσης, η e-Fresh.gr επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και προσκαλεί τους καταναλωτές να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία ενός πιο πράσινου μέλλοντος μέσα από τις καθημερινές τους αγορές.

Σχετικά με το έργο CHOICE

Το CHOICE είναι ένα τριετές, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο (5 εκατ. €, Συμφωνία Επιχορήγησης αρ. 101081617), που στοχεύει στην ενσωμάτωση επιστημονικών μοντέλων αξιολόγησης κλιματικών επιπτώσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καταναλωτών και παραγωγών. Μέσα από καινοτόμες καμπάνιες «πράσινου μάρκετινγκ» σε Ευρώπη, Αφρική, Λατινική Αμερική και Ασία, το έργο ενθαρρύνει θετικές αλλαγές συμπεριφοράς προς πιο φιλικές προς το κλίμα πρακτικές.

Σύμπραξη Το έργο CHOICE συντονίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), και υλοποιείται από μία κοινοπραξία 15 εταίρων διεθνώς, μεταξύ των οποίων και η e-Fresh.gr.