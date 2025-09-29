Η Danone συμμετέχει στη Food Saving Action Week 2025 με δράσεις κατά της σπατάλης τροφίμων

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων (29 Σεπτεμβρίου), η Danone συμμετέχει ενεργά στη Food Saving Action Week (29.09 – 5.10.2025), που διοργανώνει η Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων στην Ελλάδα. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες, η εταιρεία ενισχύει τη δέσμευσή της για ένα βιώσιμο μέλλον, προάγοντας την κοινωνική υπευθυνότητα και την κυκλική οικονομία.

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, το περιβάλλον και την επισιτιστική ασφάλεια. Στην Ελλάδα, η ετήσια σπατάλη τροφίμων υπερβαίνει τους 2 εκατ. τόνους, ενώ το 11,2% του πληθυσμού βιώνει επισιτιστική ανασφάλεια.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, η Danone υλοποιεί και υποστηρίζει δράσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων:

Συνεργασία με τον οργανισμό «Μπορούμε», μέσω των προγραμμάτων «Μπορούμε στη Λαϊκή» και «Μπορούμε στο Σχολείο», που ενισχύουν τη διάσωση τροφίμων, την ευαισθητοποίηση των παιδιών και τον εθελοντισμό.

Δράσεις κοινωνικής προσφοράς, όπως η δημιουργία μερίδων φαγητού υπό την καθοδήγηση του σεφ Πέτρου Συρίγου, οι οποίες διατέθηκαν σε κοινωνικά ευάλωτους συνανθρώπους μας.

Συνεχής συνεργασία με οργανώσεις διάσωσης και προσφοράς τροφίμων, καθώς και κοινωφελείς φορείς, για τη διάθεση προϊόντων που δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και μειώνοντας τη σπατάλη.

Η συμμετοχή της Danone στη Food Saving Action Week αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής βιωσιμότητας της εταιρείας, η οποία ενισχύεται από την πορεία προς την πλήρη πιστοποίηση B Corp παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2025. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Danone να λειτουργεί με υψηλά πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, ενισχύοντας τις τοπικές κοινότητες και προάγοντας βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η Ελεάνα Ιωάννου, Head of Marketing & External Communications GR & CY της Danone, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Danone συμμετέχει σε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Η μείωση της σπατάλης τροφίμων δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική ή κοινωνική πρόκληση· είναι υπόθεση όλων μας. Μέσα από τις συνεργασίες μας και τις δράσεις μας, επιβεβαιώνουμε τη συνεχή μας δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον για τον άνθρωπο και τον πλανήτη.»

Με κάθε πρωτοβουλία, η Danone επιδιώκει να δημιουργεί ουσιαστική αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον, συμβάλλοντας ενεργά σε ένα σύστημα τροφίμων πιο δίκαιο, πιο υπεύθυνο και πιο βιώσιμο για τις επόμενες γενιές.