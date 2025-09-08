Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενισχύει το δίκτυο αλληλεγγύης των Γιατρών του Κόσμου

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενώνει για ακόμα μία φορά τις δυνάμεις της με τους Γιατρούς του Κόσμου, προσφέροντας γεύματα αγάπης σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης αλληλεγγύης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον στηρίζει το πολύτιμο έργο της ανθρωπιστικής οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου για την εξασφάλιση περισσότερων από 12.000 γευμάτων σε κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα. Στόχος αυτής της κοινής προσπάθειας είναι να προσφέρει άμεση ανακούφιση σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η Γεωργία Λιάσκου, Portfolio Integration Manager στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε το σπουδαίο έργο των Γιατρών του Κόσμου, έχοντας προσφέρει μέχρι σήμερα περισσότερα από 60 χιλιάδες γεύματα. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην παροχή ουσιαστικής στήριξης στην κοινωνία, καλλιεργώντας τις αξίες της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της προσφοράς, μεταφέροντας το μήνυμα πως κανείς δεν είναι μόνος».

Η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, Ευγενία Θάνου, τόνισε «Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να απαντήσει σε μία πραγματική ανάγκη: να στηριχθούν νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μία δύσκολη καθημερινότητα. Τα 12.000 γεύματα αποτελούν ουσιαστική ανάσα για χιλιάδες ανθρώπους και μας θυμίζουν ότι, όταν δυνάμεις της κοινωνίας ενώνονται, κανείς δεν αφήνεται πίσω. Ότι όταν η εταιρική κοινωνική ευσυνειδησία συνδέεται ουσιαστικά με τις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών, η έννοια της αλληλεγγύης αποκτά πραγματικό περιεχόμενο και γίνεται στήριγμα ελπίδας για τους πιο ευάλωτους».

Μπορείτε να ενισχύσετε κι εσείς τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, επιλέγοντας προϊόντα Coca-Cola, Schweppes, Sprite, Fanta, Amita Motion, Amita Free, Amita Fun και Tsakiris Chips έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2025, στα καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.