Η CBS IT Systems Cyprus αναβαθμίζει το HPC του Cyprus Institute και ενισχύει την υπερυπολογιστική υποδομή της Κύπρου

Η CBS IT Systems Cyprus Ltd, μέλος του Ομίλου Cosmos, υλοποιεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση high-performance AI servers, εξειδικευμένων για Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, για το Κέντρο Υπερυπολογιστικής Ισχύος (High Performance Computing – HPC) του Cyprus Institute.

Η υποδομή αυτή θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της Κύπρου, καλύπτοντας ένα κρίσιμο κενό στις εθνικές υπολογιστικές δυνατότητες και επιτρέποντας προηγμένες εφαρμογές AI, Big Data και επιστημονικής προσομοίωσης.

Η υλοποίηση βασίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες NVIDIA και Lenovo, παγκόσμιων ηγετών στον τομέα των υποδομών Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων και AI Data Centers. Η επιλεγμένη αρχιτεκτονική διασφαλίζει υψηλή υπολογιστική ισχύ, επεκτασιμότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα και αξιοπιστία, ώστε η νέα υποδομή να καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου.

Με την υλοποίηση του έργου, ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών AI και Big Data σε κρίσιμους τομείς, όπως η καθαρή ενέργεια, η κλιματική επιστήμη, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, η πρόληψη φυσικών καταστροφών και η βιοϊατρική και βιοπληροφορική. Το έργο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την εθνική υπερυπολογιστική υποδομή, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών και την ενίσχυση της καινοτομίας στην Κύπρο.

«Η CBS IT Systems Cyprus, ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης NVIDIA και Lenovo, διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προηγμένων υποδομών HPC, AI και Data Centers. Η εμπιστοσύνη που μας αποδίδεται για την υλοποίηση ενός έργου τέτοιας κλίμακας και εθνικής σημασίας αντικατοπτρίζει τη συνέπεια, την τεχνική αρτιότητα και τη στρατηγική επένδυση της εταιρίας στις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου έρευνας και καινοτομίας.», κ. Νικόλας Κολοκασίδης, Country Manager, CBS IT Systems Cyprus Ltd.

Η ολοκλήρωση του έργου θα ενισχύσει ουσιαστικά τις υπολογιστικές δυνατότητες της Κύπρου και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για εφαρμογές αιχμής στην επιστήμη, την έρευνα και την τεχνολογία, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογικής αριστείας στη χώρα.

Νικόλας Κολοκασίδης, Country Manager, CBS IT Systems Cyprus Ltd