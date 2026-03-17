Η Capital Tankers Corp. εισάγεται στο Euronext Growth

Η μεγαλύτερη εισαγωγή εταιρείας του ναυτιλιακού κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια

Κεφαλαιοποίηση περίπου 17,56 δισ. NOK

Η 11η εισαγωγή στο Euronext το 2026 και η 6η διεθνής εισαγωγή το 2026

Η Euronext καλωσόρισε σήμερα την εισαγωγή της εταιρείας Capital Tankers Corp. μίας νεοσύστατης ναυτιλιακής εταιρείας δεξαμενόπλοιων στην αγορά Euronext Growth Oslo. Η εισαγωγή της εταιρείας, συνοδεύεται από μία επιτυχημένη ολοκλήρωση ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 4,8 δισ. NOK, που αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εισαγωγή εταιρείας δυτικών συμφερόντων των τελευταίων δύο δεκαετιών. Πρόκειται για την 11η εισαγωγή στο Euronext για το 2026, καθώς και την έκτη διεθνή εισαγωγή για φέτος.

Η Capital Tankers διαχειρίζεται έναν υπερσύγχρονο στόλο 30 ενεργειακά αποδοτικών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, εκ των οποίων τα 9 πλοία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και τα 21 βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ και εστιάζει στη δημιουργία μίας κορυφαίας πλατφόρμας στον παγκόσμιο κλάδο δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου.

Η Capital Tankers εισήχθη στο χρηματιστήριο μέσω της έναρξης διαπραγμάτευσης 131.050.000 νέων και υφιστάμενων κοινών μετοχών, με δυνατότητα αύξησης έως 135.700.000 μετοχές, υπό την αίρεση πλήρους άσκησης του δικαιώματος Greenshoe.

Η ιδιωτική τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε σημαντικά και αντλήθηκαν 4,8 δισ. NOK, συμπεριλαμβανομένης και της υπερκατανομής, μετά από αύξηση του μεγέθους της αρχικής προσφοράς λόγω ισχυρής ζήτησης των επενδυτών. Στην τοποθέτηση συμμετείχαν περισσότεροι από 900 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής κατανομής για ιδιώτες επενδυτές, που ανήλθαν σε πάνω από 500 αιτήσεις.

Κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης σήμερα, η τιμή της μετοχής ήταν 134 NOK ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία στα 17,56 δισ. NOK.

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Tankers Corp., δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τους νέους μετόχους μας καθώς η Capital Tankers ξεκινά την πορεία της ως εισηγμένη εταιρεία. Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών στην προσφορά μας ύψους 500 εκατ. δολαρίων, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στη ναυτιλία τα τελευταία χρόνια, αποτελεί απόδειξη της ποιότητας του στόλου μας και των ελκυστικών θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η διαδικασία εισαγωγής στο Euronext Growth Oslo ήταν τόσο αποδοτική όσο και πλαισιωμένη, ανταποκρινόμενη πλήρως στους στόχους μας, επιτρέποντάς μας να προσεγγίσουμε γρήγορα μία προηγμένη βάση επενδυτών με αυτοπεποίθηση. Ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να δημιουργήσουμε ουσιαστική αξία για τους μετόχους μας.»