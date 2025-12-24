Η BP πουλά το 65% της Castrol έναντι 10 δισ. δολαρίων

Η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία BP ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει το 65% των μετοχών της στη μονάδα λιπαντικών Castrol στην επενδυτική εταιρεία Stonepeak έναντι 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτιμώντας συνολικά την Castrol στα 10,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία αυτή έρχεται μήνες μετά την αναζήτηση αγοραστή για τη μονάδα, με υποψήφιους επενδυτές εταιρείες όπως η ινδική Reliance Industries, η σαουδαραβική Aramco και διάφορα funds ιδιωτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Η πώληση εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο της BP για επαναφορά, το οποίο περιλαμβάνει στροφή προς την πράσινη ενέργεια και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος του 2027.

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Carol Howle, τόνισε ότι η εκποίηση αυτή ενισχύει σημαντικά τον ισολογισμό της BP και μειώνει την πολυπλοκότητα, επιτρέποντας στην εταιρεία να εστιάσει στις κορυφαίες ολοκληρωμένες επιχειρήσεις της. Η BP διατηρεί τη δυνατότητα να πωλήσει και το υπόλοιπο 35% των μετοχών της Castrol μετά από διετή περίοδο δέσμευσης.

Η πώληση της πλειοψηφίας της Castrol συμπίπτει με την ανακοίνωση για αλλαγή στη διεύθυνση της εταιρείας, με τη Meg O’Neill, επικεφαλής της Woodside Energy, να αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Απριλίου, αντικαθιστώντας τον Murray Auchincloss.

Πρόκειται για την τέταρτη αλλαγή διευθύνοντος συμβούλου σε έξι χρόνια, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει την εκτέλεση της στρατηγικής επαναφοράς. Ο Stephen Isaacs, στρατηγικός σύμβουλος στην Alvine Capital, σημείωσε ότι η αλλαγή ηγεσίας μπορεί να αποτελέσει το κρίσιμο στοιχείο για την αναδιάρθρωση της BP.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε περαιτέρω πωλήσεις μετοχών σε διάφορα τμήματα, εστιάζοντας στα βασικά της καθήκοντα, όπως η εξερεύνηση και ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα τελευταία χρόνια η BP είχε υποαποδώσει σε σχέση με ανταγωνιστές, με μειωμένα κέρδη το 2023 και το 2024, αλλά φέτος καταγράφει ανάκαμψη, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο περίπου 9% μέχρι στιγμής, μετά από πτώση 15,7% το 2024.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην αναδιάρθρωση ηγεσίας, σε προγράμματα μείωσης κόστους και σε νέες ανακαλύψεις πετρελαίου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική της BP για το μέλλον.

Η πώληση της Castrol αποτελεί κρίσιμο βήμα για την BP στην προσπάθειά της να εστιάσει στις βασικές δραστηριότητες ενέργειας και να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και αποδοτική εταιρική δομή, ενώ τα έσοδα από την εκποίηση θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική ευρωστία της εταιρείας και την ικανότητά της να επενδύει σε νέα έργα ενέργειας.