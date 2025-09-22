Η Bosch στην IFA 2025: Καινοτομία, βιωσιμότητα και τεχνητή νοημοσύνη για το έξυπνο σπίτι του μέλλοντος

Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε μικρές και μεγάλες προκλήσεις – η Bosch, με το σύνθημα «Ready #LikeABosch», είναι εκεί για να βοηθήσει! Στο Bosch Powerhouse στην φετινή IFA, ο κορυφαίος κατασκευαστής οικιακών συσκευών, ο οποίος ανήκει στον Όμιλο BSH Home Appliances Group, παρουσίασε για ακόμη μια φορά πρωτοποριακές συσκευές και υπηρεσίες που συνδυάζουν την τεχνολογική πρόοδο με την υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον.

Καινοτομία που κάνει τη διαφορά

Η νέα γενιά ρομπότ καθαρισμού Spotless Vacuum & Mop Robots με ισχύ 11.000 αναρρόφησης Pa, είναι ένας έξυπνος βοηθός που αναλαμβάνει τη διαδικασία σκουπίσματος ή/και σφουγγαρίσματος με Dry-Wet-Service Station για αυτόματο καθαρισμό των πανιών και προηγμένη τεχνολογία & απόλυτη αξιοπιστία.

Η εφαρμογή BetterFood παρέχει καθημερινές συνταγές, προσαρμοσμένες στις διατροφικές προτιμήσεις του χρήστη, με αξιολόγηση Nutri-Check για ισορροπημένη διατροφή. Οι συνταγές περιλαμβάνουν ιδανικές θερμοκρασίες, χρόνους και προγράμματα για τους συνδεδεμένους φούρνους και εστίες της Bosch, καθώς και για τις νέες συσκευές Bosch Air Fryer Σειράς 4 και 6 που προσφέρουν πιο υγιεινό μαγείρεμα με σημαντικά λιγότερο λάδι.

Έξυπνη υποστήριξη στην κουζίνα

Η Bosch φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα της κουζίνας, μετουσιώνοντάς την σε ένα προσιτό και εύχρηστο εργαλείο. Με το νέο AI Recipe Converter, εκατομμύρια online συνταγές μπορούν να μετατραπούν σε Guided Cooking συνταγές, με αυτόματο υπολογισμό χρόνων και θερμοκρασιών. Επιπλέον, οι φούρνοι Bosch Σειράς 8 με AI αναγνωρίζουν πλέον έως 100 διαφορετικά πιάτα και προτείνουν το ιδανικό πρόγραμμα μαγειρέματος.

Η Bosch δεσμεύεται για λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν την καθημερινότητα των καταναλωτών. Με τα νέα στεγνωτήρια Σειράς 8 με αντλία θερμότητας και ενεργειακή κλάση Α, η Bosch θέτει νέο πρότυπο στη φροντίδα ρούχων με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, επιτυγχάνοντας έως και 77% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα. Ακόμη, τα πλυντήρια πιάτων Bosch με λειτουργία Smart Start, προσαρμόζουν τον κύκλο πλύσης ώστε να εκμεταλλεύονται τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πράσινης ενέργειας στο δίκτυο, ενώ όλες οι νέες συσκευές διαθέτουν αυτόματες ενημερώσεις μέσω Home Connect, που παρατείνουν τον κύκλο ζωής τους.

Με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, η Bosch συνεχίζει να καινοτομεί, επενδύοντας σε τεχνολογίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, το σπίτι πιο βιώσιμο και τον καταναλωτή στο κέντρο κάθε εξέλιξης, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους – ώστε να είναι πάντα Ready #LikeABosch.