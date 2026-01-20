Η BofA προβλέπει ισχυρή ζήτηση και δυναμική τιμολόγηση για Seagate και Western Digital

Η Bank of America αναμένει ένα ακόμη τρίμηνο με ισχυρά αποτελέσματα από την Seagate Technology και την Western Digital, επικαλούμενη τη μεγάλη ζήτηση για κέντρα δεδομένων, τις περιορισμένες συνθήκες προσφοράς και τη συνεχιζόμενη δυναμική τιμών.

Σε δύο ξεχωριστές σημειώσεις, ο αναλυτής της BofA, Wamsi Mohan, επανέλαβε τις αξιολογήσεις αγοράς και για τις δύο μετοχές και αύξησε τους στόχους τιμών τους.

Για την Seagate, ο Mohan δήλωσε ότι αναμένει η εταιρεία να ανακοινώσει έσοδα και κέρδη ανά μετοχή «στο άνω μισό των προβλέψεων», προβλέποντας 2,78 δισ. δολάρια σε έσοδα και 2,85 δολάρια σε EPS, πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η BofA τόνισε τη «συνεχιζόμενη ενίσχυση των εσόδων από κέντρα δεδομένων» και τις καλύτερες εποχιακές τάσεις στις αγορές βίντεο και καταναλωτών, ενώ σημείωσε ότι η Seagate πούλησε περίπου «40 μονάδες EB HAMR» στο τρίμηνο, με πέντε παγκόσμιους παρόχους υπηρεσιών cloud να πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλατφόρμα Mozaic 3+.

Σύμφωνα με την BofA, η Seagate «λειτουργεί ουσιαστικά με μέγιστη αξιοποίηση», πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε σταδιακή αύξηση της προσφοράς «μπορεί να πωληθεί στην τιμή αγοράς (υψηλότερη από την καθορισμένη τιμή)».

Η εταιρεία αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 400 δολάρια από 320 δολάρια, επικαλούμενη «υψηλότερη εμπιστοσύνη στις θετικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων μακροπρόθεσμα».

Για τη Western Digital, η BofA αναμένει έσοδα, περιθώρια κέρδους και κέρδη ανά μετοχή (EPS) «στην κορυφή του εύρους πρόβλεψης», με τις τιμές να παραμένουν σταθερές έως ελαφρώς αυξημένες, καθώς η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά.

Ο Mohan προβλέπει αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 90 μονάδες βάσης, στο 44,8%, και εκτιμά «διατήρηση των αυξητικών περιθωρίων κέρδους πάνω από το 50%».

Η BofA αναμένει επίσης ότι η Western Digital θα αποστέλλει «πάνω από 200 EBs κάθε τρίμηνο το 2026». Η τιμή-στόχος για τη μετοχή αυξάνεται στα 257 δολάρια από 197 δολάρια.