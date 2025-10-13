Η Beyond Meat καταρρέει καθώς οι μέτοχοι αγωνιούν για την προσφορά ανταλλαγής χρέους

Οι μετοχές της Beyond Meat σημείωσαν πτώση έως και 58% τη Δευτέρα, αφότου η εταιρεία παραγωγής κρέατος φυτικής προέλευσης ανακοίνωσε πρόωρη διευθέτηση μιας προσφοράς ανταλλαγής με τους ομολογιούχους της, μέσω της έκδοσης νέων μετοχών και ομολόγων για τη διαχείριση του χρέους της, σύμφωνα με το Investing.

Οι μετοχές της εταιρείας, η οποία αποκάλυψε χρέος περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2024, διαπραγματεύονταν τελευταία φορά στα 1,03 δολάρια. Η μετοχή είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 239,71 δολαρίων τον Ιούλιο του 2019, λίγους μήνες μετά το ντεμπούτο της με μεγάλη επιτυχία.

Η Beyond Meat θα εκδώσει περίπου 208,7 εκατομμύρια δολάρια σε νέα μετατρέψιμα ομόλογα 7% λήξης 2030 και περίπου 316 εκατομμύρια μετοχές σε συμμετέχοντες επενδυτές, αφού σχεδόν το 97% των ομολογιούχων της συμφώνησε στην ανταλλαγή.

Ενώ το χρηματιστήριο παρέχει στην Beyond Meat περισσότερο χρόνο για να αποπληρώσει το χρέος της, η προσφορά μετοχών συνεπάγεται τεράστια αραίωση. Οι μετοχές της εταιρείας σε κυκλοφορία ανέρχονταν σε 76,65 εκατομμύρια κατά το τελευταίο κλείσιμο.

Οι μετοχές της Beyond Meat είχαν υποχωρήσει κατά 36% στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν η εταιρεία ξεκίνησε την προσφορά ανταλλαγής για να μειώσει το χρέος της κατά περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια.

Με το τρέχον short interest να φτάνει περίπου το 64% της συνολικής ελεύθερης διασποράς της, η εταιρεία συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των αμερικανικών μετοχών με τις περισσότερες short θέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Ortex.

Η Beyond Meat απέσυρε τους ετήσιους στόχους της τον Μάιο, αφού δεν πέτυχε τις τριμηνιαίες προσδοκίες. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα έσοδά της θα μειωθούν κατά σχεδόν 14%, στα 281,57 εκατομμύρια δολάρια, στο τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η πρόωρη διευθέτηση αναμένεται στις 15 Οκτωβρίου, αφού η εταιρεία ξεπεράσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής του 85%. Η μετοχή έχει υποχωρήσει για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια και έχει χάσει περίπου 46% της αξίας της μέχρι στιγμής το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.