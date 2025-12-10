Η BCO Ενισχύει το Επιχειρηματικό Maroussi: Το Coworking Γίνεται «Boutique Business Center»

Ο κλάδος της ευέλικτης επαγγελματικής στέγασης (flexible workspaces) στην Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με την BCO (Business Center Offices) να ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών για το 9ο κτίριό της.

Η νέα επένδυση, η οποία χαρακτηρίζεται ως «boutique Business Center», τοποθετείται στρατηγικά δίπλα στην οδό Φραγκοκκλησιάς στο Μαρούσι, έναν από τους πιο κεντρικούς και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς κόμβους της Αττικής.

Η κίνηση αυτή της BCO, η οποία διαθέτει ήδη παρουσία σε Μαρούσι, Κολωνάκι, Κηφισιά και Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνει δύο βασικές τάσεις στην αγορά ακινήτων γραφείων: την αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικούς, πλήρως εξοπλισμένους ιδιωτικούς χώρους και την ανάγκη για ευέλικτους όρους μίσθωσης, ειδικά από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, start-ups και ελεύθερους επαγγελματίες.

Το Προφίλ του 9ου Boutique Business Center

Το νέο κτίριο στο Μαρούσι έρχεται να συμπληρώσει το δίκτυο της εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα κατασκευής και τον εργονομικό σχεδιασμό, φιλοδοξώντας να γίνει ένα σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό άξονα των Βορείων Προαστίων, όπου έχουν την έδρα τους κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου Business Center:

Ιδιωτικότητα και Κύρος: Η έμφαση δίνεται στα πλήρως εξοπλισμένα ιδιωτικά γραφεία (suites), τα οποία προσφέρουν υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας, άπλετο φυσικό φωτισμό και σύγχρονες υποδομές, απευθυνόμενα σε επιχειρήσεις που αναζητούν επαγγελματική εικόνα με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Υψηλές Τεχνολογικές Υποδομές: Το κτίριο θα διαθέτει σύγχρονο αμφιθέατρο με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς και υποδομές δικτύου ικανές να υποστηρίζουν τις υψηλότερες ταχύτητες internet. Αυτό το στοιχείο είναι κρίσιμο για τις ανάγκες των μεγάλων ομάδων digital nomads και εταιριών που διοργανώνουν συχνά σεμινάρια και εκδηλώσεις.

Ευέλικτο Μοντέλο: Όπως και στα υπόλοιπα κέντρα της BCO, αναμένεται να προσφερθούν ευέλικτες επιλογές, όπως open space desks, meeting rooms και υπηρεσίες virtual office/φορολογικής έδρας.

Το Μέλλον: Από Coworking σε «Business Κατοικίες»

Η σημαντικότερη ανακοίνωση της BCO, που δείχνει τη στρατηγική κατεύθυνση του κλάδου, αφορά την ανάπτυξη μιας νέας καινοτόμου κατηγορίας υπηρεσιών: των «business κατοικιών».

Η κίνηση αυτή, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, σηματοδοτεί τη σύγκλιση των κλάδων στέγασης και εργασίας. Οι business κατοικίες θα είναι πλήρως εξοπλισμένες και υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας την επαγγελματική λειτουργικότητα με την άνετη και σύγχρονη διαμονή. Αυτή η νέα κατηγορία προϊόντων φαίνεται να απαντά στις ανάγκες:

-Των Digital Nomads και στελεχών που ταξιδεύουν συχνά.

-Των εταιριών που θέλουν να φιλοξενήσουν προσωρινά ομάδες για μεγάλα έργα ή εκπαιδεύσεις.

-Της υβριδικής εργασίας (work-from-anywhere) που θολώνει τα όρια μεταξύ οικίας και γραφείου.

Η Ευελιξία ως Νέα Κανονικότητα

Η επέκταση της BCO στο Μαρούσι με το 9ο Business Center και η προαναγγελία των business κατοικιών επιβεβαιώνουν ότι η ευελιξία και η ποιότητα υπηρεσιών αποτελούν τη νέα κανονικότητα στην αγορά των επαγγελματικών χώρων. Το παραδοσιακό, δεσμευτικό μοντέλο μίσθωσης γραφείων αντικαθίσταται σταδιακά από ολοκληρωμένα περιβάλλοντα που προσφέρουν άμεση λειτουργικότητα, τεχνολογική υπεροχή και ευκαιρίες δικτύωσης.

Η στρατηγική της BCO να επενδύσει σε boutique κέντρα, διατηρώντας υψηλά πρότυπα, ενισχύει την εικόνα του ελληνικού coworking, καθιστώντας το ανταγωνιστικό σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Η μελλοντική εισαγωγή των business κατοικιών, συνδυάζοντας εργασία και διαμονή, αποτελεί ένα καινοτόμο βήμα που όχι μόνο διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, αλλά και θέτει τις βάσεις για μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εξυπηρέτηση των σύγχρονων επαγγελματικών αναγκών στην Ελλάδα.