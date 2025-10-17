Η BC Partners επικράτησε του Σόλακ – Η ανακοίνωση της United Group

Τέλος σε ένα ακόμη επεισόδιο της διαμάχης ανάμεσα στον Σέρβο επιχειρηματία Ντράγκαν Σόλακ και τη BC Partners, βασικό μέτοχο της United Group, έβαλε το ολλανδικό Εφετείο (Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal).

Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ντράγκαν Σόλακ, ιδρυτής του ομίλου, ο οποίος ζητούσε την παρέμβαση των αρχών, προκειμένου να διοριστεί ανεξάρτητος ελεγκτής για την κατάσταση της εταιρείας, επικαλούμενος «σοβαρή κρίση διακυβέρνησης», υπό τη διοίκηση που έχει εγκαθιδρύσει η BC Partners. Παράλληλα, ο κ. Σόλακ ζητούσε την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου Σταν Μίλερ και του αναπληρωτή του, Λίμπορ Βόντσινα.

Η απόφαση του δικαστηρίου ουσιαστικά επικυρώνει το νέο καθεστώς διοίκησης που έχει επιβάλει η BC Partners, η οποία ελέγχει το 55% της United Group, μητρικής της ελληνικής Nova, αφήνοντας τον κ. Σόλακ σε ρόλο παθητικού μετόχου, χωρίς θέση στο διοικητικό συμβούλιο και χωρίς πρόσβαση σε μισθολογικές ή μπόνους απολαβές. Ο ίδιος διατηρεί συμμετοχή περίπου 26%-36% στον όμιλο, χωρίς όμως τη δυνατότητα άσκησης διοικητικών καθηκόντων ή παρέμβασης σε κρίσιμες αποφάσεις, όπως η πώληση θυγατρικών.

Πηγές κοντά στην BC Partners χαρακτηρίζουν την εξέλιξη «ξεκάθαρη νίκη», που βάζει τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο έντασης και αβεβαιότητας στο εσωτερικό της εταιρείας. Η United Group λειτουργεί πλέον με σταθερή διοικητική δομή, υπό τη νέα ηγεσία και με σαφείς γραμμές εποπτείας, οι οποίες σύμφωνα με την πλευρά του fund έλειπαν επί εποχής Σόλακ.

Από την πλευρά του, ο Σέρβος επιχειρηματίας επιμένει πως η απομάκρυνσή του έχει προκαλέσει αναταράξεις στο εσωτερικό του ομίλου, επικαλούμενος παραιτήσεις και προβλήματα στη λειτουργία της εταιρείας. Παράλληλα, εξακολουθεί να αμφισβητεί τη διαχείριση της BC Partners, παρά την πρόσφατη καταβολή μπόνους ύψους 250 εκατ. ευρώ, που σύμφωνα με πηγές της εταιρείας έγινε κανονικά, μετά την παρακράτηση φόρου.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς ο κ. Σόλακ δεν έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών κινήσεων, ενώ η BC Partners εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της United Group και να προχωρήσει στην επόμενη φάση αναδιάρθρωσης του ομίλου.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η United Group:

Χαιρετίζουμε την απόφαση που εξέδωσε το Εφετείο του Άμστερνταμ να απορρίψει αυτήν την αίτηση. Επιβεβαιώνει αυτό που ήταν σαφές εξαρχής: δεν επρόκειτο ποτέ για μια πραγματική διαφωνία σε επίπεδο διακυβέρνησης, αλλά μια ακόμη περίπτωση σε μια μακρά σειρά περισπασμών που ενορχηστρώθηκαν από τον κ. Σόλακ για τους δικούς του σκοπούς. Έχοντας χάσει την επιρροή και το εισόδημά του, ο κ. Σόλακ προσπάθησε να στήσει μια «κρίση» που ο ίδιος δημιούργησε. Το Δικαστήριο την έχει πλέον ξεπεράσει.

Εξαρχής έχουμε δηλώσει ότι ήταν λανθασμένη. Τα ζητήματα που τέθηκαν – η απομάκρυνση του κ. Šolak από τη θέση του συμβούλου, η μη ανανέωση του συμβολαίου του και η διευθέτηση του Ειδικού Μπόνους του – ήταν θέματα που αποφασίστηκαν στην απώτατη εταιρεία συμμετοχών του Λουξεμβούργου, Summer Parent S.a r.L., όχι στην United Group B.V. Το Εμπορικό Επιμελητήριο δεν ήταν ποτέ το κατάλληλο φόρουμ και αυτή η άσκηση έχει σπαταλήσει σημαντικό χρόνο και προσπάθεια.

Ο Όμιλος United λειτουργεί αποτελεσματικά υπό νέα ηγεσία, με επίσημες δομές διακυβέρνησης, μια μεταβατική Εκτελεστική Επιτροπή, σαφείς γραμμές αναφοράς και εποπτεία που απουσίαζαν υπό την ηγεσία του κ. Σόλακ. Ο Όμιλος παραμένει επικεντρωμένος στην καλή λειτουργία των επιχειρήσεων και στην παροχή αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – απαλλαγμένος από τις περισπασμούς της προσωπικής εκστρατείας ενός μετόχου.