Εκπρόσωποι της Armani έχουν προσεγγίσει πιθανούς αγοραστές για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου στο φημισμένο ιταλικό όμιλο μόδας, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters, ξεκινώντας μια de facto δημοπρασία για μερίδιο σε ένα από τα πιο γνωστά brand μόδας, λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο του σχεδιαστή.

Η L'Oreal είναι μεταξύ εκείνων που έχουν προσεγγιστεί, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Μέχρι στιγμής, οι υποψήφιοι αγοραστές ιδιωτικών κεφαλαίων δεν έχουν προσεγγιστεί ως πιθανοί αγοραστές, ανέφεραν μία από τις πηγές και ένα τέταρτο πρόσωπο.

Η Rothschild αναμένεται να συμβουλεύσει την εταιρεία σχετικά με τη συναλλαγή, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Ο όμιλος έχει σχέση με την συμβουλευτική εταιρεία μέσω του Ίρβινγκ Μπελότι, εταίρου της Rothschild που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Armani.

Ωστόσο, οι συνομιλίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, ανέφερε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε πρόοδος θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες.

Στη διαθήκη του, ο Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι προέτρεψε τους κληρονόμους του να πουλήσουν ένα αρχικό μερίδιο 15% του οίκου μόδας εντός 18 μηνών από το θάνατό του και, στη συνέχεια, να μεταβιβάσουν ένα επιπλέον μερίδιο 30% έως 55% στον ίδιο αγοραστή ή να επιδιώξουν την εισαγωγή του οίκου στο χρηματιστήριο.

Η διαθήκη αναφέρει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον όμιλο πολυτελών προϊόντων LVMH, στην L'Oreal και στον κατασκευαστή γυαλιών EssilorLuxottica, με τον οποίο ο οίκος μόδας έχει εμπορική συνεργασία.

Μπορεί επίσης να δοθεί σε άλλη ομάδα «ίσης αξίας» που θα προσδιοριστεί από ένα ίδρυμα που ίδρυσε ο σχεδιαστής για να διατηρήσει την κληρονομιά του, με τη συμφωνία του επιχειρηματικού και προσωπικού συνεργάτη του Armani, Πανταλέο Ντελ Όρκο.

Και οι τρεις εταιρείες που αναφέρθηκαν προηγουμένως εξέδωσαν δηλώσεις που υποδηλώνουν ότι είναι ανοιχτές στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας.

Η διαθήκη δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα μετά το θάνατο του σχεδιαστή στις 4 Σεπτεμβρίου. Αναφέρει έξι διαφορετικούς τύπους μετοχών με διαφορετικά δικαιώματα ψήφου.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα και ο Ντελ Όρκο κατέχουν το 30% και το 40% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας αντίστοιχα, πράγμα που σημαίνει ότι θα ελέγχουν από κοινού τον όμιλο μόδας με ποσοστό 70%. Το ίδρυμα θα διατηρήσει μερίδιο 30,1% σε περίπτωση εισαγωγής στο χρηματιστήριο και πώλησης, σύμφωνα με τη διαθήκη.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ο μοναδικός μεγάλος μέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε πριν από 50 χρόνια και στην οποία διατηρούσε «στενό» δημιουργικό και διαχειριστικό έλεγχο.

Η πιθανή διαδικασία πώλησης παρακολουθείται στενά, καθώς το brand παραμένει ένα από τις πιο εμβληματικά στον κλάδο της μόδας και μπορεί να αξίζει μεταξύ 5 και 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

Οι διατάξεις της διαθήκης είναι ουσιαστικά δεσμευτικές και θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν στο δικαστήριο εάν δεν τηρηθούν, σύμφωνα με την ιταλική ένωση συμβολαιογράφων.