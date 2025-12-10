Η AmSpec γιορτάζει τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων στην Ελλάδα

Η AmSpec, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης (TIC) παγκοσμίως, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τα επίσημα εγκαίνια των νέων της γραφείων και εργαστηρίων στην Ελλάδα. Η λαμπρή τελετή πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στον εμβληματικό χώρο του «Διόνυσος Zonar's» στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας διακεκριμένους καλεσμένους από τον επιχειρηματικό, ναυτιλιακό και πολιτικό χώρο.

Η επέκταση αυτή αποτελεί στρατηγικό βήμα για την AmSpec, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην τοπική αγορά. Οι νέες εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τεχνολογία αιχμής, επιτρέποντας στην εταιρεία να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της στους τομείς της ενέργειας, των χημικών και των αγροτικών προϊόντων.

Ο Branch Manager της AmSpec Greece, Κωνσταντίνος Κουφόπουλος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τόνισε τη σημασία της επένδυσης: «Τα εγκαίνια αυτά σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο για την AmSpec στην Ελλάδα. Η Αθήνα αποτελεί κομβικό κέντρο δραστηριοτήτων και είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε το δίκτυό μας για να προσφέρουμε απαράμιλλες υπηρεσίες και τεχνογνωσία στους πελάτες μας στην περιοχή».

Η εκδήλωση στο «Διόνυσος Zonar's», με τη μοναδική θέα στην Ακρόπολη, προσέφερε ένα κομψό και φιλόξενο περιβάλλον για τους καλεσμένους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να ενημερωθούν για τα μελλοντικά σχέδια της AmSpec στην ελληνική αγορά.