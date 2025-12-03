Η Amazon λανσάρει AI Factories για ιδιωτικά data centers σε συνεργασία με Nvidia

Η Amazon ανακοίνωσε την Τρίτη ένα νέο προϊόν με την ονομασία «AI Factories», που επιτρέπει σε μεγάλες εταιρείες και κυβερνήσεις να «τρέχουν» τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης της στα δικά τους κέντρα δεδομένων. Ή, όπως το περιγράφει η AWS: οι πελάτες παρέχουν την ισχύ και το κέντρο δεδομένων, και η AWS εγκαθιστά το σύστημα AI, το διαχειρίζεται και μπορεί να το συνδέσει με άλλες υπηρεσίες cloud της AWS.

Η ιδέα είναι να εξυπηρετηθούν εταιρείες και κυβερνήσεις που ανησυχούν για την κυριαρχία των δεδομένων τους, δηλαδή τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων ώστε να μην καταλήγουν στα χέρια ανταγωνιστών. Ένα on-prem AI Factory σημαίνει ότι τα δεδομένα τους δεν αποστέλλονται σε έναν πάροχο μοντέλων και ούτε καν μοιράζονται το υλικό, σύμφωνα με το TechCrunch.

Αν το όνομα του προϊόντος σου φαίνεται οικείο, είναι λογικό. Αυτός είναι ο τρόπος που η Nvidia ονομάζει τα συστήματα υλικού της, με όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για την εκτέλεση AI, από τα GPU chips έως την τεχνολογία δικτύωσης. Η AWS αναφέρει ότι το AI Factory είναι στην πραγματικότητα μια συνεργασία με την Nvidia.

Σε αυτή την περίπτωση, το AWS Factory θα χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό τεχνολογίας AWS και Nvidia. Οι εταιρείες που θα αναπτύξουν αυτά τα συστήματα μπορούν να επιλέξουν τα τελευταία GPU Blackwell της Nvidia ή το νέο chip Trainium3 της Amazon. Χρησιμοποιεί την εσωτερική τεχνολογία δικτύωσης, αποθήκευσης, βάσεων δεδομένων και ασφάλειας της AWS και μπορεί να αξιοποιήσει το Amazon Bedrock — την υπηρεσία επιλογής και διαχείρισης μοντέλων AI, καθώς και το AWS SageMaker AI, το εργαλείο δημιουργίας και εκπαίδευσης μοντέλων.

Ενδιαφέρον είναι ότι η AWS δεν είναι ο μόνος μεγάλος πάροχος cloud που εγκαθιστά τα Nvidia AI Factories. Τον Οκτώβριο, η Microsoft παρουσίασε το πρώτο από τα πολλά AI Factories που θα αναπτυχθούν στα παγκόσμια κέντρα δεδομένων της για να τρέξουν workloads της OpenAI. Η Microsoft δεν ανακοίνωσε τότε ότι αυτά τα εξαιρετικά μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα για ιδιωτικά cloud. Αντίθετα, τόνισε ότι στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία των Nvidia AI Factory για να δημιουργήσει και να συνδέσει τα νέα «AI Superfactories», δηλαδή νέα υπερσύγχρονα κέντρα δεδομένων που χτίζονται στο Wisconsin και την Georgia.