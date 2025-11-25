Η Alter Ego Media μετατρέπεται σε «Creative Powerhouse» - Παρουσιάστηκε το Στρατηγικό Πλάνο 2026-2028

Η Alter Ego Media παρουσίασε στους επενδυτές, στο πλαίσιο του ATHEX Mid Cap Conference 2025, το νέο της στρατηγικό πλάνο για την περίοδο 2026-2028. Η διοίκηση υπογράμμισε τη δυναμική για σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη, εστιάζοντας στον μετασχηματισμό του Ομίλου σε ένα διαφοροποιημένο «creativepowerhouse» που συνδυάζει τη δημοσιογραφία με την ψυχαγωγία και το ψηφιακό περιεχόμενο με τη ζωντανή εμπειρία.



Ταχεία υλοποίηση επενδυτικού πλάνου

Η διοίκηση εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ταχεία και επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου που χρηματοδοτήθηκε μέσω της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπογραμμίζοντας ότι το 70% των κεφαλαίων από το IPO έχει ήδη επενδυθεί, κυρίως σε εξαγορές και νέο περιεχόμενο.



Η διοίκηση του Ομίλου σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της διάθεσης του συνόλου των κεφαλαίων αναμένεται εντός του Α’ Τριμήνου του 2026, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι επενδύσεις, σε συνδυασμό με τη σταθερή οργανική ανάπτυξη (όπως δείχνουν τα στοιχεία του Α’ Εξαμήνου 2025), αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου από τη χρήση του 2026 και μετά.



Χρηματοοικονομική ισχύς και ευκαιρίες



Ένα από τα κεντρικά σημεία της παρουσίασης ήταν η έμφαση στην ισχυρή κεφαλαιακή δομή της Alter Ego Media που εξασφαλίζει αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών κύκλων και διατήρηση ελκυστικής μερισματικής πολιτικής. Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, παρέχει -όπως σημειώθηκε- σημαντικό «investment firepower» για νέες στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, οι οποίες αποτελούν «αναπόσπαστο μέρος του DNA της Alter Ego Media».



Παράλληλα, η διοίκηση του Ομίλου τόνισε πως η ελληνική αγορά ΜΜΕ και ψυχαγωγίας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, με τον υψηλό κατακερματισμό του κλάδου να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες συγκέντρωσης και επέκτασης.



Στρατηγική εστίαση σε 4 τομείς δραστηριότητας



Η στρατηγική του Ομίλου για την περίοδο 2026-2028 επικεντρώνεται σε 4 τομείς δραστηριότητας:



Publishing: Δημιουργία ενός οικοσυστήματος που ενώνει τη δημοσιογραφία, την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το data-driven storytelling.

Broadcasting: Επέκταση πέρα από την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση, με έμφαση στο streaming & pay TV μέσω live, on-demand και interactive θέασης.

Content Creation: Επενδύσεις σε νέα δημιουργικά formats (cinema, animation, branded entertainment) και σε libraries και IP rights.

Live Entertainment: Άνοιγμα σε νέες δραστηριότητες που ξεκλειδώνουν τις προοπτικές του κλάδου (διαχείριση venues, παραγωγές και digital πλατφόρμες).

Τεχνολογικός μετασχηματισμός με επίκεντρο το AI



Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιήθηκε σχετικά με το σχέδιο τεχνολογικού μετασχηματισμού, το οποίο βάζει στο κέντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο τη μετάβαση του Ομίλου σε ένα AI-enabled media tech group.



Η διοίκηση του Ομίλου υπενθύμισε στους επενδυτές πως με όχημα την Alter Ego Ventures (corporate VC), τον επενδυτικό βραχίονα του Ομίλου σε αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, η Alter Ego Media δημιουργεί τις βάσεις για νέες, μακροπρόθεσμες πηγές εσόδων.