Η Alba συμφώνησε να εξαγοράσει την Aluminium Dunkerque

Η Aluminium Bahrain (Alba) συμφώνησε με την American Industrial Partners, ιδιοκτήτρια της Aluminium Dunkerque, προκειμένου να εξαγοράσει το 100% της εταιρείας.

Το γαλλικό εργοστάσιο με έδρα το Loon-Plage, Dunkerque, παράγει 300.000 τόνους ετησίως και είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο πρωτογενούς αλουμινίου στην Ευρώπη.

Υπό την ιδιοκτησία της AIP, η Aluminium Dunkerque έχει μετασχηματίσει την λειτουργική της αξιοπιστία και την ενεργειακή της απόδοση, έχει ενισχύσει την οικονομική της απόδοση, έχει εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με την EDF και άλλους, έχει επενδύσει στην παραγωγικότητα και τον εκσυγχρονισμό και έχει ενισχύσει τη θέση της ως ένας από τους παραγωγούς πρωτογενούς αλουμινίου με τις χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα στην Ευρώπη.

Η προτεινόμενη συναλλαγή θα ενώσει την Alba και την Aluminium Dunkerque για να σχηματίσουν έναν γεωγραφικά διαφοροποιημένο βιομηχανικό όμιλο με επιχειρησιακή παρουσία σε διάφορες περιοχές, επεκτείνοντας την παγκόσμια πελατειακή βάση και των δύο εταιρειών.

Η Alba σκοπεύει να ακολουθήσει μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική στρατηγική με έδρα τη Γαλλία και τοπική ηγεσία, εστιάζοντας στην επιχειρησιακή σταθερότητα, τις συνεχείς επενδύσεις και τη βιώσιμη καινοτομία.

Με την εξαγορά της Aluminium Dunkerque, η Alba δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συνέχεια των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της, να διατηρήσει την απασχόληση και τις κρίσιμες βιομηχανικές ικανότητες, να ενισχύσει την παραγωγή με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και να υποστηρίξει τους στόχους της Γαλλίας και της Ευρώπης για ενεργειακή μετάβαση και βιομηχανική κυριαρχία.

Η Alba δεσμεύεται επίσης να διατηρήσει τα καθιερωμένα πρότυπα ασφάλειας, αξιοπιστίας και λειτουργικής αριστείας της Aluminium Dunkerque.

Ο Ali Al Baqali, Διευθύνων Σύμβουλος της Alba, δήλωσε: «Η δέσμευσή μας είναι μακροπρόθεσμη. Θα διασφαλίσουμε τη συνέχεια των λειτουργιών, θα υποστηρίξουμε τους υπαλλήλους και θα επεκτείνουμε τις δυνατότητες παραγωγής με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, προκειμένου να προωθήσουμε την επόμενη φάση ανάπτυξης της Aluminium Dunkerque, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις βιομηχανικές και ενεργειακές προτεραιότητες της Γαλλίας».

Ο Guillaume de Goÿs, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Aluminium Dunkerque, δήλωσε: «Αυτό το νέο κεφάλαιο θα μας προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες, καθώς και τους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για να συνεχίσουμε να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να ενισχύουμε τον ρόλο της Aluminium Dunkerque στη Γαλλία και την Ευρώπη».

Το τίμημα της εξαγοράς θα καταβληθεί σε μετρητά και η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από μια κοινοπραξία τραπεζών με τις οποίες διατηρούμε σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής, η Alba είναι πρόθυμη να προσφέρει μετοχική θέση στην Bpifrance, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη μιας στρατηγικής συνεργασίας, προς υποστήριξη της μακροπρόθεσμης, βιώσιμης ανάπτυξης της Aluminium Dunkerque. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με την Bpifrance, οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.