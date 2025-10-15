ΟΜΙΛΟΣ ACTIVE

Η Active Computer Systems, η κορυφαία ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και πληροφορικής, συμμετείχε στο ΑΙ Conference “Adapt now – Influence tomorrow” της KPMG Greece, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Μέσα από θεματικά πάνελ και διακεκριμένους ομιλητές, το συνέδριο είχε ως στόχο να αναδείξει το ΑΙ, τα data και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία, ως καταλυτικό παράγοντα μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Στο πάνελ με θέμα «AI στην εκπαίδευση», συμμετείχε ως ομιλητής ο Business Development Director της Active, κ. Πέτρος Παυλίδης, συζητώντας γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, τα οφέλη που αυτή έχει για το σχολικό περιβάλλον, καθώς επίσης και τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την υπεύθυνη και αποτελεσματική ενσωμάτωση της στα δημόσια σχολεία.

Ο Business Development Director της Active, κ. Πέτρος Παυλίδης, κατά την τοποθέτηση του.

Στην ομιλία του ο κ. Παυλίδης τόνισε «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει ως «πολλαπλασιαστής ευκαιριών» για όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως, βοηθώντας τους να μάθουν με τρόπο που ταιριάζει στις δυνατότητές τους…Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο που ενισχύει και όχι που αντικαθιστά την παρουσία των εκπαιδευτικών. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο, στηρίζοντας αυτή τη μετάβαση…»

Το πάνελ ομιλητών (από αριστερά): Πέτρος Παυλίδης, Business Development Director, Active Computer Systems ΑΕ, Αμαλία Κωνσταντακοπούλου, Co-Founder & Director, Tipping Point, Γιάννης Παπίδης, Chief Technology & Business Change Officer, Κωτσόβολος Κωνσταντίνος Δούκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκπαιδευτήρια Δούκα και η συντονίστρια, Δεσποινα Παπαχρυσάνθου, Partner, Advisory, KPMG Greece.

Η Active συμβάλλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής εκπαίδευσης αναλαμβάνοντας πρόσφατα την κατασκευή 13 Κέντρων Καινοτομίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Τα Κέντρα Καινοτομίας θα αποτελέσουν πρότυπα περιβάλλοντα STEM, πράσινης ανάπτυξης και ψηφιακής καινοτομίας, εξοπλισμένα με τεχνολογίες αιχμής και σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν ποικίλες θεματικές του προγράμματος σπουδών. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού €3.454.000, που θα υλοποιηθεί στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.

Ο Όμιλος Active, αποτελεί έναν κορυφαίο ελληνικό όμιλο τεχνολογίας και πληροφορικής που αναπτύσσεται και εξελίσσεται εδώ και 30 χρόνια με γνώμονα την πελατοκεντρική του φιλοσοφία και την αξιοπιστία της τεχνογνωσίας του. Με κύκλο εργασιών που αγγίζει τα €70 εκατομμύρια, η ισχυρή παρουσία του ομίλου στον κλάδο επιβεβαιώνεται και ενδυναμώνεται από την πολύχρονη συνεργασία του με ηγετικές εταιρίες IT / ICT, όπως οι Lenovo, Dell, HPE, IBM, Microsoft, Fortinet, Cisco, Huawei, Checkpoint, Kyocera, Ricoh και Epson, καθώς και από ένα ισχυρό και δυναμικό χαρτοφυλάκιο 1400 πελατών που περιλαμβάνουν ηγετικές επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς.

O Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 180 εξειδικευμένους επαγγελματίες και έχει παρουσία σε πάνω από 100 πόλεις πανελλαδικά. Σήμερα, ο Όμιλος Active υλοποιεί επενδυτικό πλάνο €15 εκατομμυρίων για τη διεύρυνση των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει μέσω των θυγατρικών του ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.