ICT SOLUTIONS PROVIDER

Ένα ξεχωριστό success story που εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία 30 χρόνια. Ένα υποδειγματικό case study επιχειρηματικού ομίλου, ο οποίος στηρίζεται στην αξιοπιστία της τεχνολογίας του, στην πελατοκεντρική του φιλοσοφία και στη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του.

Όλα τα παραπάνω περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο τον Όμιλο Active. Είναι αυτά, που πρεσβεύει ο κορυφαίος ελληνικός όμιλος ICT, προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις Τεχνολογίας και Πληροφορικής, εδώ και τρεις δεκαετίες. Λύσεις και υπηρεσίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ελληνικού επιχειρείν, ενισχύοντας και παράλληλα υποστηρίζοντας, τον εξαιρετικά κρίσιμο, για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Ο Όμιλος Active παραμένει μία πραγματική πηγή παραγωγικότητας, ανάπτυξης και καινοτομίας, το ιδανικό δηλαδή τρίπτυχο σε μία εποχή που η τεχνολογική επανάσταση προκαλεί πρωτοφανείς ανατροπές σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικονομίας. Στη σημερινή συγκυρία, δε, που τα δεδομένα και οι αριθμοί κυριαρχούν στην αποτύπωση της δυναμικής των επιχειρήσεων, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι εξίσου σημαντικό και καθοριστικό για την επιτυχία. Σήμερα, ο Όμιλος αριθμεί 180 εξειδικευμένους επαγγελματίες, μια καταρτισμένη ομάδα που κάνει καθημερινά την καινοτομία πράξη, μέσα από τις τεχνολογίες που αναπτύσσει και μέσα από τα έργα που υλοποιεί.

Στρατηγικός εταίρος ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο Όμιλος Active ιδρύθηκε το 1995 από τον κ. Γιάννη Στασινόπουλο και τον κ. Δημήτρη Σπηλιόπουλο, CEOs του Ομίλου, οι οποίοι είχαν όραμα να φέρουν την τεχνολογία του αύριο στο σήμερα. Και το έκαναν πράξη μέρα με τη μέρα.

Έχοντας αναδειχθεί σήμερα σε ένα από τα ισχυρότερα πανελλαδικά δίκτυα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Όμιλος Active προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες Τεχνολογίας και Πληροφορικής και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές σε επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς.

Η σταθερά ανοδική πορεία του Ομίλου αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών του, ο οποίος αγγίζει τα €70 εκατομμύρια, αλλά και στις στρατηγικές του συνεργασίες με ένα οικοσύστημα παγκόσμιων τεχνολογικών ηγετών όπως οι Lenovo, Dell, HPE, IBM, Microsoft, Fortinet, Cisco, Huawei, Checkpoint, Kyocera, Ricoh και Epson.

Με παρουσία σε περισσότερες από 100 πόλεις ανά την επικράτεια και πάνω από 180 εξειδικευμένους επαγγελματίες, ο Όμιλος υποστηρίζει ένα ισχυρό και δυναμικό χαρτοφυλάκιο 1.400 πελατών, στους οποίους περιλαμβάνονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων οι: ΑΒ Βασιλόπουλος, Metlen, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας.

Το επενδυτικό πλάνο για την επόμενη μέρα

Σήμερα, ο όμιλος Active υλοποιεί επενδυτικό πλάνο €25 εκατομμυρίων για τη διεύρυνση των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει μέσω των θυγατρικών του, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως κορυφαίου ICT Solutions Provider, λειτουργώντας έτσι ως πυλώνας ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος καλύπτει σύνθετες τεχνολογικές ανάγκες σε στρατηγικούς κλάδους όπως η εκπαίδευση, η υγεία, το λιανικό εμπόριο και ο τουρισμός.

Με μητρική εταιρεία την Active Computer Systems S.A. και θυγατρικές τις KCR Printing S.A., SRC Statistics & Informatics, Ylem 3D Technologies S.A, ο Όμιλος προσφέρει ευρύ φάσμα καινοτόμων λύσεων που περιλαμβάνουν:

• Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών & Cloudcomputing

• Υπηρεσίες διαχείρισης εξοπλισμού και υποστήριξης των υποδομών ενός οργανισμού

• Μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων datacenter και δικτυακών υποδομών σε οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

• Παροχή αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης data center

• Παροχή ICT υπηρεσιών για την ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως η ασφάλεια συστημάτων, η διαχείριση δεδομένων και η ανάπτυξη λογισμικού

• Ανάπτυξη λύσεων Έξυπνων & Βιώσιμων Πόλεων όπως συστήματα στάθμευσης και οι ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες

Η συνεργασία με το ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του ρόλου της Active στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αποτελεί το καινοτόμο έργο που υλοποίησε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Το έργο αποτελείται από τη δημιουργία 13 Κέντρων Καινοτομίας σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει την κατασκευαστική υποδομή των κέντρων, την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, καθώς και την τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, πρότυπων περιβαλλόντων STEM και ψηφιακής καινοτομίας.

Εγκατάσταση ηλιακού δέντρου στον Βόλο στο πλαίσιο των λύσεων Smart Cities

Καινοτομία με αντίκτυπο

Οι στρατηγικές συνεργασίες του Ομίλου Active, με κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας, εξασφαλίζουν πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις και τεχνολογία αιχμής, τις οποίες ενσωματώνει στην τεχνογνωσία του. Παράλληλα, επενδύει διαρκώς στη συνεχή και άρτια εκπαίδευση των στελεχών του για την εξυπηρέτηση των πελατών και την υλοποίηση απαιτητικών projects.

Ο Όμιλος Active απαρτίζεται από μία ομάδα 180 ανθρώπων, που ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό και ξεχωριστό κεφάλαιο για την εταιρεία. Αφενός γιατί αποτελεί τον «καθρέφτη» της Active και αφετέρου γιατί είναι το «κλειδί» για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Συνολικά, η πορεία του Ομίλου μέχρι σήμερα έχει αποδείξει με τον πιο έμπρακτο τρόπο, ότι ο συνδυασμός της αφοσίωσης, της εξειδίκευσης και της αποτελεσματικότητας αποτελεί την πιο άρτια στρατηγική για επιτυχία.