HUAWEI WATCH GT4: Στηρίζει τα New Designers Awards και βραβεύεται ως «Best Fashion Tech Wearable»

Η Huawei με το HUAWEI WATCH GT4, στηρίζει την δημιουργικότητα και το ταλέντο των νέων σχεδιαστών και κάνει ένα “Fashion Forward” βήμα στην Ελλάδα ως χορηγός των New Designers Awards στην 33η Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας. Παράλληλα, το νέο smartwatch της εταιρείας κέρδισε το βραβείο “Best Fashion Tech Wearable”.

Κάθε χρόνο, στα πλαίσια του θεσμού της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, πραγματοποιούνται τα New Designers Awards. Φέτος, έντεκα νέοι δημιουργοί παρουσίασαν τις πρωτοποριακές δημιουργίες τους εντυπωσιάζοντας το κοινό και τη κριτική επιτροπή, διεκδικώντας τα βραβεία Best New Designer, Best Trendsetter και Best Catwalk. Κάθε σχεδιαστής είχε εντάξει στην κολεξιόν του και μία εμφάνιση εμπνευσμένη από το νέο HUAWEI WATCH GT4.

Αριστερά: ΠΑΣΑΡΕΛΑ CATWALK IOANNIS KOULOURIS ΜΕ HUAWEI WATCH GT4 | Δεξιά: ΠΑΣΑΡΕΛΑ CATWALK TRISKELEON HUAWEI WATCH GT4

Παρουσιάστρια της απονομής ήταν η Τζίνα Αλιμόνου, ενώ τον λόγο πήρε και η Πρόεδρος και CEO του Athens Fashion Week, Τόνια Φουσέκη η οποία μίλησε για την σπουδαιότητα του θεσμού και το πως αυτός έχει αναδείξει πολλούς ήδη καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας.

Στην κριτική επιτροπή μαζί με σημαντικά ονόματα της Μόδας ήταν ο Sales Manager της Huawei, Γιώργος Ζάρκας, οποίος απένειμε το Best Trendsetter Award.

ΤΖΙΝΑ ΑΛΙΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΚΑΣ (Sales Manager της Huawei)

Πριν την απονομή βραβείων, πραγματοποιήθηκε ένα special runway με τα εμπνευσμένα looks των έντεκα διαγωνιζόμενων, από το νέο smartwatch αφιερωμένο στον χορηγό των New Designers Awards, HUAWEI WATCH GT 4.

Tο smartwatch HUAWEI WATCH GT4 έλαβε το βραβείο Best Fashion Tech Wearable για τον Fashion Forward συνδυασμό του στυλ και της τεχνολογίας, με μεγάλη ανταπόκριση από καταναλωτές στο νέο fashion gadget. Το HUAWEI WATCH GT4 με αυτή τη βράβευση επιβεβαιώνει πως ο συνδυασμός της τεχνολογίας με την μόδα γίνεται αρμονικά, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εξατομικεύουν το ταξίδι τους στην υγεία και τον αθλητισμό με βοηθό την τεχνολογία, χωρίς να «θυσιάζουν» το στυλ τους.

ΤΖΙΝΑ ΑΛΙΜΟΝΟΥ - ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Marketing Director της Huawei)

Το βραβείο το παρέλαβε ο κος Πέτρος Δρακόπουλος, Marketing Director της Huawei, ο οποίος ευχαρίστησε όλους του συμμετέχοντες για τις πρωτοποριακές δημιουργίες τους και την κ. Τόνια Φουσέκη, Πρόεδρο της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας για την άψογη διοργάνωση.

Ο Πέτρος Δρακόπουλος, Marketing Director της εταιρείας Huawei, δήλωσε: «Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω την Τόνια Φουσέκη, την Πρόεδρο της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, για την άψογη διοργάνωση. Η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και η Huawei με το HUAWEI WATCH GT4 - και όχι μόνο - έχει καταφέρει εκτός από λειτουργικότητα να προσφέρει μοναδικότητα και στυλ, συνδυάζοντας τεχνολογία και μόδα, με τον πιο αρμονικό τρόπο».

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ: ΤΡΙΑΜΙΑ - ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΝΙΛΕΣ (GALACTIK GEISHA ) - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ - ΤΟΝΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ

Νικητές των New Designers Awards αναδείχθηκαν οι:

Best New Designer: Η Triamia κέρδισε τις εντυπώσεις με τη συλλογή “Recharge your spirit”. Η συλλογή A/W 2023-24 “Recharge Your Spirit” διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασπρόμαυρα μοτίβα της μάρκας, ενώ η χρωματική παλέτα κυμαίνεται σε ζωηρές αποχρώσεις, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Best Trendsetter: Ο νέος σχεδιαστής μόδας Ιωάννης Κουλούρης με την συλλογή “What is femininity” fall/winter 2023. Η συλλογή “What is femininity fall/winter 2023” πρόκειται για μια εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ των ρούχων και των στερεοτύπων αρρενωπότητας και θηλυκότητας. Αυτή η συλλογή εξετάζει την τρέχουσα στροφή προς τη γυναικεία ενδυνάμωση, η οποία οδηγεί σε μια αίσθηση ενηλικίωσης. Χρησιμοποιούνται αιχμηρές ραφές χεριών σε συνδυασμό με ρομαντικές πιέτες και βολάν για να προκληθεί ένα τολμηρό φεμινιστικό αίσθημα.

Best Catwalk: Το fashion brand Galactik Geisha με την συλλογή “Milky Way Oasis”. Η έμπνευση της σχεδιάστριας για την συγκεκριμένη συλλογή εμφανίστηκε σε ένα διαυγές όνειρο, όπου διάφορες εξωγήινες φυλές από το ηλιακό μας σύστημα και τους γύρω αστερισμούς διεξήγαγε μια επική μάχη ενάντια στην καταπιεστική Γαλαξιακή Ομοσπονδία. Βγαίνοντας νικητές, ενώθηκαν για να ξαναχτίσουν τα οικοσυστήματα τους, συνεισφέροντας το καθένα με τη μοναδική του τεχνογνωσία στη δημιουργία του Milky Way Oasis.

Οι υπόλοιποι ταλαντούχοι νέοι σχεδιαστές που έλαβαν μέρος στα New Designers Awards ήταν οι εξής:

Μαρία Αδαμίδου: Παρουσίασε μια συλλογή εμπνευσμένη από τα γκράφιτι και τη hip -hop με σκοπό κάθε ρούχο να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο που το φοράει να μπορεί να εκφράσει τη προσωπικότητα του.

Λαζαρία Μπεντζαρτζιάν: Παρουσίασε τη συλλογή “Armatenery”, που σημαίνει ρίζες και αποτελεί φόρο τιμής στο ανθεκτικό πνεύμα της αρμενικής κουλτούρας. Εμπνευσμένη από τη βαθιά ριζωμένη ιστορία και την τραγική γενοκτονία των Αρμενίων, τα σχέδιά αγκαλιάζουν υφές και χρώματα που λένε μια δυνατή ιστορία.

Envreta: Παρουσίασε τη συλλογή “Enchanted Oasis” που είναι εμπνευσμένη από το μαγευτικό τοπίο και τα αρχιτεκτονικά θαύματα των αραβικών ερήμων. Η συλλογή αγκαλιάζει το αρμονικό συνδυασμό του πορτοκαλί, λευκού και τις αποχρώσεις της ανατολής.

Triskeleon : Στη συλλογή “Triskélèon” αποτυπώνεται το μαγικό μεσογειακό φως και ο ήχος του ανέμου ως ένας τόπος οικείος και καθησυχαστικός. Οι δημιουργίες αυτές αντλούν έμπνευση από τον εντατικό ρυθμό της σύγχρονης ζωής, όπου η τεχνολογία κυριαρχεί, αλλά παράλληλα εκφράζει μια αίσθηση απελευθέρωσης που μόνο το φυσικό περιβάλλον μπορεί να προσφέρει. Στη συλλογή χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά βιώσιμα υφάσματα.

Στυλιάνα Κουλουντή: Παρουσίασε την συλλογή “the tomorrow's today”. Πηγή έμπνευσης αποτελεί η διαφορετικότητα του σώματος και η αλλαγή που μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος στο σώμα του. Ο όγκος που έχουν τα ρούχα είναι εμπνευσμένος από της καμπύλες του σώματος . Το concept πήρε την κατεύθυνση του sci-fi δηλαδή πιο διαστημικό και πιο φουτουριστικό. Το λευκό χρώμα συμβολίζει την αγνότητα και την ελευθερία.

ΝΜ Nasia Marcou: Μια συλλογή εμπνευσμένη από τους ανθρώπους όλων των ηλικιών που προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν ποιοι είναι. Σε όλη αυτή την συλλογή θα δείτε όλες τις κλειστές πόρτες του μυαλού σας που σας εμποδίζουν να αποδεχτείτε αυτό που είστε.

Tο HUAWEI WATCH GT4 είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά μέσω του δικτύου καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei.