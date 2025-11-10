Χονγκ Κονγκ: Η Acclime στο «στόχαστρο» εξαγοράς, με «ορίζοντα» την αποτίμηση του 1 δισ. δολαρίων

Η Acclime, μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και εταιρικών υπηρεσιών με έδρα το Χονγκ Κονγκ, βρίσκεται στο «στόχαστρο» επενδυτικών κολοσσών για την εξαγορά της, σε ένα deal που θα μπορούσε να φτάσει την αποτίμηση της Acclime πάνω από τα 900 εκατ. δολάρια και κοντά στα επίπεδα του 1 δισ.

Όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το Reuters, KR & Co, η TPG και η Warburg Pincus βρίσκονται στον δεύτερο γύρο της διαδικασίας υποβολής προσφορών για την Acclime.

Οι υποψήφιοι αγοραστές αποτιμούν την εταιρεία σε 15 έως 20 φορές τα βασικά της κέρδη.

Η Acclime έχει προσλάβει την Deutsche Bank για να διαχειριστεί τη διαδικασία πώλησης και επιθυμεί να ολοκληρώσει τη συμφωνία έως το τέλος του 2025.

Η Acclime ιδρύθηκε το 2019 από τον Μάρτιν Κρόφορντ και την Ντέμπι Ντέιβιντσον με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να πλοηγηθούν στις πολύπλοκες αγορές της Ασίας.

Δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και διαθέτει γραφεία στον Μαυρίκιο, τις Σεϋχέλλες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαμόα.