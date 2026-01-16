Χειμερινές εκπτώσεις με χαμηλές τιμές σε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας από τη Vodafone

Φέτος τον χειμώνα, η Vodafone δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αποκτήσουν σύγχρονες συσκευές τεχνολογίας, όπως smartphones, tablets και Smart TVs και να επωφεληθούν από μοναδικές προσφορές και ευέλικτους τρόπους πληρωμής μέσω της υπηρεσίας Vodafone Flex.

Συγκεκριμένα, έως και τις 28 Φεβρουαρίου, όσοι επισκεφθούν τα καταστήματα Vodafone ή το Vodafone eShop μπορούν να ανακαλύψουν επιλεγμένα προϊόντα τεχνολογίας από κορυφαία brands, όπως Apple, Samsung, Xiaomi και TCL, σε χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, το Vodafone Flex προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης σε έως και 24 άτοκες δόσεις, οι οποίες ενσωματώνονται απευθείας στον λογαριασμό Vodafone, χωρίς να απαιτείται η χρήση πιστωτικής κάρτας.

Αναλυτικά, οι συσκευές που διατίθενται σε έκπτωση :

Smartphones

iPhone 16e 128GB: από 659€ στα 599€ ή 24,96€/μήνα με Vodafone Flex

από 659€ στα 599€ ή 24,96€/μήνα με Vodafone Flex iPhone 16 128GB: από 869€ στα 819€ ή 34,13€/μήνα

από 869€ στα 819€ ή 34,13€/μήνα Samsung Galaxy A26 5G 128GB: από 299€ στα 279€ ή 11,63€/μήνα

από 299€ στα 279€ ή 11,63€/μήνα Samsung Galaxy A36 5G 128GB : από 398,99€ στα 379€ ή 15,79€/μήνα

: από 398,99€ στα 379€ ή 15,79€/μήνα Samsung Galaxy A56 5G 128GB: από 499€ στα 469€ ή 19,54€/μήνα

από 499€ στα 469€ ή 19,54€/μήνα Redmi Note 14 Pro 4G 256GB: από 299€ στα 239€ ή 9,96€/μήνα

από 299€ στα 239€ ή 9,96€/μήνα Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB: από 499€ στα 399€ ή 16,63€/μήνα

από 499€ στα 399€ ή 16,63€/μήνα Redmi 14C 4G 256GB: από 149€ στα 129€ ή 5,38€/μήνα

Tablets

TCL 11 Gen 2 WiFi 256GB: από 178,99€ στα 149€ ή 6,21€/μήνα

από 178,99€ στα 149€ ή 6,21€/μήνα Samsung Galaxy Tab A9 WiFi 64GB: από 158,99€ στα 129€ ή 5,38€/μήνα

από 158,99€ στα 129€ ή 5,38€/μήνα Xiaomi Pad 6 WiFi 128GB: από 399€ στα 229€ ή 9,54€/μήνα

Smart TVs

Samsung 43’’ U8072F LED 4K: από 349€ στα 339€ ή 14,13€/μήνα

από 349€ στα 339€ ή 14,13€/μήνα Xiaomi TV A Pro 55’’ QLED 4K: από 499€ στα 449€ ή 18,71€/μήνα

από 499€ στα 449€ ή 18,71€/μήνα TCL 55’’ C7K QD Mini-LED 4K: από 798,99€ στα 669€ ή 27,88€/μήνα

