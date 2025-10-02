Με ιστορία πέντε δεκαετιών στη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών, ο Όμιλος Thanos Hotels & Resorts, υπό την ηγεσία του Θάνου Μιχαηλίδη, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με αιχμή την ελληνική αγορά. Η στρατηγική δεν περιορίζεται στη δημιουργία boutique ξενοδοχείων κάτω από το brand Amyth Hotels, αλλά επεκτείνεται σε ολοκληρωμένα επενδυτικά projects, συνεργασίες με διεθνείς εταίρους και σε ένα φιλόδοξο πλάνο που στοχεύει σε διαχείριση ακινήτων αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2029.

Ο όμιλος, που ήδη κατέχει ηγετική θέση στην Κύπρο με resorts όπως το ιστορικό Anassa στην Πάφο, βλέπει την Ελλάδα όχι απλώς ως νέα αγορά, αλλά ως στρατηγικό πεδίο όπου θα ξεδιπλώσει τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία του στη διαχείριση ξενοδοχείων και στην ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων.

Το brand Amyth

Η δημιουργία του brand Amyth αποτελεί το πιο φρέσκο εγχείρημα του Ομίλου. Η φιλοσοφία του είναι σαφής. Μικρές, προσεγμένες μονάδες που αποτυπώνουν την ταυτότητα του προορισμού, με έμφαση στην αυθεντικότητα, το design και τη βιωσιμότητα. Δεν πρόκειται απλώς για χώρους διαμονής, αλλά για εμπειρίες που «κουμπώνουν» στον χαρακτήρα κάθε περιοχής.

Μετά τα δύο πρώτα Amyth στη Μύκονο (Άγιος Στέφανος και Super Paradise), αλλά και το λανσάρισμα του Amyth of Nicosia το 2025, η αλυσίδα ετοιμάζεται για νέα βήματα στην Ελλάδα. Στο πλάνο περιλαμβάνονται η Αθήνα και ένα νησί του Αργοσαρωνικού, ενώ σε ορίζοντα τριετίας ο στόχος είναι να λειτουργούν δέκα Amyth Hotels σε στρατηγικές τοποθεσίες.

Όπως τονίζει ο κ. Μιχαηλίδης, «η επιλογή δεν γίνεται με κριτήριο το μέγεθος, αλλά τη μοναδικότητα και την αξία που φέρνει κάθε μονάδα στο χαρτοφυλάκιο».

Σημειωτέον, ότι για τον κ. Μιχαηλίδη, η ανάπτυξη του brand Amyth είναι κάτι περισσότερο από επιχειρηματική στρατηγική, καθώς αποτελεί μια επένδυση σε μια νέα φιλοσοφία φιλοξενίας που συνδέει τον ταξιδιώτη με τον τόπο. «Η αυθεντικότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος», όπως έχει δηλώσει.

Στρατηγική επέκτασης με δύο ταχύτητες

Το επενδυτικό μοντέλο του Ομίλου στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι τα ίδια κεφάλαια, που δίνουν σταθερότητα και έλεγχο στις επενδύσεις. Ο δεύτερος είναι το Hotel Management μέσω του Thanos Hospitality Services, ενός business unit που προσφέρει asset management και pre-opening consulting σε ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η διπλή αυτή στρατηγική επιτρέπει στον Όμιλο να δρα τόσο ως επενδυτής, όσο και ως διαχειριστής, προσελκύοντας συνεργασίες με επενδυτές που αναζητούν αξιόπιστο partner στη φιλοξενία. Σήμερα διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο άνω των 400 εκατ. ευρώ, με στόχο το 1 δισ. ευρώ σε 3-4 χρόνια.

Η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς

Η πρόσφατη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς ύψους 107 εκατ. ευρώ αποτελεί καταλύτη για το ελληνικό πλάνο. Το πακέτο περιλαμβάνει αναχρηματοδότηση, ανακαινίσεις και νέες επενδύσεις, ενώ παράλληλα ο Όμιλος μεταφέρει στην Ελλάδα το κέντρο των χρηματοδοτικών του δραστηριοτήτων.

Η συνεργασία αυτή δεν έχει μόνο χρηματοδοτική διάσταση, αλλά και στρατηγική, καθώς ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στην ελληνική αγορά, δίνοντάς του την απαιτούμενη ευελιξία για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το μεγάλο project της Λάρνακας και οι διεθνείς συνεργασίες

Στην Κύπρο, το πιο ηχηρό project είναι η ανάπλαση του ιστορικού Palm Beach στη Λάρνακα, σε συνεργασία με την ισραηλινή Premium Access. Πρόκειται για επένδυση που ξεπερνά τα 110 εκατ. ευρώ και θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός resort μικτής ανάπτυξης υψηλών προδιαγραφών.

Το Palm Beach αναμένεται να λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2026, ενώ η σημασία του δεν περιορίζεται στην τουριστική δυναμική. Το όλο εγχείρημα δείχνει ότι ο Όμιλος έχει τη βούληση και τη δύναμη να συνεργαστεί με διεθνείς παίκτες, φέρνοντας τεχνογνωσία και κεφάλαια σε έργα-ορόσημα.

Οι ναυαρχίδες και τα εμβληματικά projects

Η ανακαίνιση του Anassa στην Πάφο, με προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ, έρχεται να ενισχύσει την εικόνα του brand Thanos Hotels, διατηρώντας το resort στην κορυφή της πολυτελούς φιλοξενίας στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στην αναβίωση του θρυλικού Berengaria στον Πρόδρομο, το οποίο μεταμορφώνεται σε πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων, ενώ στην Πάφο το project Antasia με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να αποτελέσει τοπόσημο, με δύο πύργους που θα συνδυάζουν δωμάτια και διαμερίσματα.

Η είσοδος στην ελληνική αγορά

Το 2023 σηματοδότησε την είσοδο του Ομίλου στην Ελλάδα με τα πρώτα ξενοδοχεία στη Μύκονο. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι η ενδυνάμωση του brand Amyth με boutique μονάδες σε επιλεγμένους προορισμούς και παράλληλη ανάπτυξη του Hotel Asset Management, το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση υπαρχόντων ξενοδοχείων και ακινήτων.

Ωστόσο, ο κ. Μιχαηλίδης δεν κρύβει την πρόθεση να δημιουργήσει ένα «νέο Anassa στην Ελλάδα», που θα αποτελέσει εμβληματική παρουσία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν.