Χαλκιδική: Τίτλοι τέλους για την ιστορική Τσάνταλης - Η πτώχευση, οι υποχρεώσεις και τα ακίνητα στο σφυρί

Τίτλους τέλους σε ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα του ελληνικού κρασιού γράφει πλέον επισήμως η οινοποιία «Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε.», καθώς με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της.

Η δικαστική απόφαση, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 12 Ιανουαρίου 2026, ορίζει ως χρόνο παύσης πληρωμών το 2023 και θέτει σε διαδικασία ρευστοποίησης αμπελώνες, οινοποιητικές εγκαταστάσεις και ακίνητα σε πέντε κομβικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ήδη, δύο ακίνητα της εταιρείας στη Ραψάνη Λάρισας βγαίνουν ταυτόχρονα στο ηλεκτρονικό σφυρί στις 21 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη πράξ