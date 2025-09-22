H Pfizer «ανοίγεται» στα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, με εξαγορά 7,3 δισ. δολαρίων

Η Pfizer ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία ανάπτυξης φαρμάκων Metsera σε μια συμφωνία αξίας έως 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών πληρωμών, καθώς επιδιώκει να αποκτήσει θέση στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά θεραπειών για την παχυσαρκία.

Η παγκόσμια αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία, η οποία προβλέπεται να φτάσει τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, τροφοδοτείται από την ταχεία υιοθέτηση θεραπειών GLP-1 από εταιρείες όπως η Novo Nordisk και η Eli Lilly. Οι φαρμακευτικές εταιρείες αγωνίζονται τώρα να αναπτύξουν θεραπείες επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων ορμονών που μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να χάσουν λίπος διατηρώντας παράλληλα τους μυς.

Η Metsera διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο πειραματικών φαρμάκων για την παχυσαρκία, με βασικά προϊόντα το MET-097i, ένα ενέσιμο GLP-1, και το MET-233i, το οποίο μιμείται την ορμόνη αμυλίνη του παγκρέατος. Το MET-233i αξιολογείται ως μηνιαία μονοθεραπεία και σε συνδυασμό με το MET-097i σε δοκιμές πρώιμου σταδίου.

Η Pfizer δήλωσε ότι τα αρχικά δεδομένα για το MET-233i έχουν δείξει ένα «πιθανό προφίλ κορυφαίας κατηγορίας».

Σύμφωνα με αναλυτές, τα ευκολότερα δοσολογικά σχήματα θα μπορούσαν να δώσουν στην Pfizer ένα πλεονέκτημα στην αγορά. Ο αναλυτής της Leerink Partners, Ντέιβιντ Ράισινγκερ, έχει προβλέψει συνολικές πωλήσεις άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα προϊόντα της Metsera που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

Τα στελέχη της Pfizer δήλωσαν ότι είναι σίγουροι ότι το μηνιαίο δοσολογικό σχήμα του φαρμάκου της Metsera θα είναι αποτελεσματικό, καθώς παραμένει στον οργανισμό των ασθενών για αρκετό χρονικό διάστημα, ώστε το προφίλ των παρενεργειών να μην επιδεινώνεται μεταξύ των δόσεων.

«Μια καλά ανεκτή μηνιαία δοσολογία θα μπορούσε να έχει τεράστια πλεονεκτήματα, όχι μόνο για τη διατήρηση, αλλά και για την ευκολία και τη συμμόρφωση», δήλωσε ο Κρις Μπόσοφ, Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer.

Η συμφωνία ακολουθεί τις αποτυχίες της Pfizer στις δικές της προσπάθειες ανάπτυξης του χαπιού απώλειας βάρους danuglipron.

Η εταιρεία είχε εγκαταλείψει την ανάπτυξη μιας έκδοσης του danuglipron που χορηγείται μία φορά την ημέρα τον Απρίλιο, μετά από μια δοκιμή στην οποία ένας ασθενής παρουσίασε πιθανή ηπατική βλάβη που προκλήθηκε από το φάρμακο, η οποία επιλύθηκε μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. Είχε διακόψει την ανάπτυξη μιας έκδοσης που χορηγείται δύο φορές την ημέρα στα τέλη του 2023 λόγω διαφόρων παρενεργειών.

Η Pfizer θα πληρώσει 47,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά στην Metsera, ποσό που αντιπροσωπεύει πριμ περίπου 43% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η Metsera δικαιούται επίσης να λάβει επιπλέον 22,50 δολάρια ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένων στόχων απόδοσης.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025.