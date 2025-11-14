H OB Streem ανακοινώνει την εξαγορά του Med FRIGO Group

H OB Streem, ένας από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τη συμφωνία εξαγοράς του Med FRIGO Group. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ορθότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Med FRIGO ενώ η συμπληρωματικότητα με τις δραστηριότητες της OB Streem επιτρέπουν στην εταιρία να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός ενός μεγαλύτερου ομίλου.

Η συναλλαγή τελεί υπό τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2026.

Ο MED FRIGO Group αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρησιακά Ομίλους, με διεθνή αναγνώριση στον κλάδο της Διεθνούς Μεταφοράς και των Logistics σε περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας με τις ανάλογες πιστοποιήσεις για τις υπηρεσίες του και συνδέει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την Ελληνική με την Ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Όμιλος MED FRIGO, δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταφορών 34 χρόνια και διαθέτει σημαντική παρουσία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα με τέσσερα κέντρα διανομής σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη. Διαθέτει επίσης ιδιόκτητο στόλο σύγχρονων φορτηγών ψυγείων και ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη διασφαλίζει με συνέπεια, 24/7 την αδιάκοπη τροφοδοσία προϊόντων σε 16 χώρες και περισσότερους από 600 προορισμούς με προγραμματισμένες αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα. Είναι πρωτοπόρος στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφέροντας τρόφιμα, και άλλα ευπαθή προϊόντα και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Εταιρίες μεταφορών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.

Ο κ. Αλέξανδρος Καραφυλλίδης Διευθύνων Σύμβουλος της OB Streem, δήλωσε:

«Η εξαγορά του Ομίλου MED FRIGO εντάσσεται πλήρως στην στρατηγική του Ομίλου OB STREEM, που εστιάζει στη ανάπτυξη των εργασιών της μέσα από ένα στρατηγικό πλάνο που περιλαμβάνει οργανική ανάπτυξη αλλά και στοχευμένες εξαγορές, με στόχο την εδραιοποίηση της OB STREEM ως πρωταγωνιστή στον χώρο των logistics στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Ο ‘Ομίλος Med Frigo έχει δείξει μια εξαιρετική πορεία όλα αυτά τα χρόνια στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και η ένταξή του στον Όμιλο OB STREEM, αναμένεται να προσδώσει σημαντικά οφέλη.».

Ποια είναι η OB STREEM

Η ΟΒ Streem είναι ο μεγαλύτερος end-to-end logistics partner στην Ελλάδα, με έντονη παρουσία και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία λειτουργεί ως πύλη εισόδου και εξόδου προς όλη την Ευρώπη και την περιοχή EMEA. Με 400 χιλιάδες τ.μ. αποθηκών, περισσότερους από 2.000 εργαζομένους και λειτουργία σε 8 χώρες, η OB Streem προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών.

Με περισσότερες από 85 στρατηγικές συνεργασίες αντιπροσώπευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, το δίκτυο της OB Streem προσφέρει πρόσβαση σε 44 ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον 600 λιμάνια και 250 αεροδρόμια. Η ποιότητα και η επιχειρηματική αριστεία της OB Streem επιβεβαιώνεται από 25 πιστοποιήσεις ποιότητας, ασφάλειας και επιχειρηματικής αριστείας.

Η ανακοίνωση της EOS

Το fund EOS Hellenic Renaissance Fund («EHRF») ήρθε σε συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στην εταιρία Med Frigo Group στον Όμιλο OB Streem.

To EHRF επένδυσε €10εκ. στην Med Frigo τον Ιούλιο του 2023 με συνεπενδυτές το Elikonos 2 S.C.A. SICAR, την Pyletech Limited και τον κ. Αντώνη Μαυριδόγλου, ο οποίος ανέλαβε και CEO. Η εταιρία αναπτύχθηκε σημαντικά μεταξύ 2023-2025, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την κατασκευή και λειτουργία μιας νέας εγκατάστασης στον Ασπρόπυργο, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύοντας το μερίδιό της στις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ενδυναμώνοντας την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης της εγκατάστασης της στην Ηγουμενίτσα. Τέλος, οι μέτοχοί έδωσαν έμφαση στην αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας και στην ανάπτυξη του προσωπικού της.

Ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, δήλωσε:

“Η συμφωνία για την πλήρη εξαγορά της Med Frigo από τον Όμιλο OB Streem μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς εξασφαλίζει σημαντικές υπεραξίες στους επενδυτές μας και ένα λαμπρό μέλλον στην ίδια την εταιρία με την υποστήριξη του Ομίλου.

Ευχαριστούμε την Elikonos, την Pyletech Limited και τον CEO κ. Αντώνη Μαυριδόγλου για την συνεχή υποστήριξη στο όραμα που θέσαμε ως μέτοχοι, την αγαστή και πολύ εποικοδομητική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και την επιτυχή υλοποίηση της συμφωνίας πώλησης στον Όμιλο OB Streem.”