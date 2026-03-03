H Motorola παρουσιάζει τa νέα motorola razr fold,edge 70 fusion & moto buds στην MWC 2026

Η Motorola, εταιρεία του ομίλου Lenovo, ανακοίνωσε σήμερα στο πλαίσιο της MWC2026 την πλήρη παρουσίαση του motorola razr fold. Πρόκειται για το πρώτο book-style foldable smartphone της σειράς razr και μια σημαντική προσθήκη στο portfolio της. Η σημερινή ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης το motorola edge 70 fusion τα moto buds 2 plus και moto buds 2.

motorola razr fold

● Το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone τύπου book στη σειρά razr, σχεδιασμένο για μέγιστη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα

● Ευέλικτο multitasking με δύο οθόνες, προσαρμοζόμενο περιβάλλον χρήσης και ευέλικτες διατάξεις

● Η Snapdragon® 8 Gen 5 Mobile Platform υποστηρίζει καινοτόμες λειτουργίες ΑΙ που ενισχύουν την παραγωγικότητα, βελτιώνουν τις δυνατότητες της κάμερας και βοηθούν στην οργάνωση

● Έρχεται με το #1 σύστημα κάμερας σε foldable και #2 σύστημα κάμερας σε smartphone στη Βόρεια Αμερική από το DXOMARK, με οπίσθιο σύστημα κάμερας που έλαβε το DXOMARK Gold Label¹

● Με μία από τις μεγαλύτερες μπαταρίες που είναι διαθέσιμες σε αναδιπλούμενο smartphone²

● Με υποστήριξη moto pen ultra για ακρίβεια σε σημειώσεις και δημιουργική εργασία³

● Με έως επτά αναβαθμίσεις Android™ και επτά χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας⁴

Σχεδιασμένο για να προσφέρει ευέλικτη εμπειρία στην εργασία, τη δημιουργία και την ψυχαγωγία, το motorola razr fold διαθέτει εξωτερική οθόνη 6,6 ιντσών που ανοίγει σε εσωτερική οθόνη 8,09 ιντσών ανάλυσης 2K LTPO και προσφέρει μεγάλο χώρο προβολής, χωρίς συμβιβασμούς.

Το motorola razr fold κατατάσσεται στην πρώτη θέση ως σύστημα κάμερας σε αναδιπλούμενο smartphone και στη δεύτερη θέση συνολικά ως σύστημα κάμερας σε smartphone στη Βόρεια Αμερική από το DXOMARK¹. Διαθέτει επίσης μία από τις μεγαλύτερες μπαταρίες που είναι διαθέσιμες στην αγορά σε αναδιπλούμενο smartphone², η όποια συνδυάζεται με υψηλές επιδόσεις επεξεργασίας, ενσωματωμένα εργαλεία ΑΙ και ευέλικτες διατάξεις με υποστήριξη moto pen ultra³.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το motorola razr fold το νέο σημείο αναφοράς στον σχεδιασμό των αναδιπλούμενων smartphone που συνδυάζουν παραγωγικότητα και ψυχαγωγία σε μία συσκευή υψηλής αισθητικής και ακρίβειας κατασκευής.

Εντυπωσιακά μεγάλη οθόνη και ψυχαγωγία που συναντά την τελειότητα, σε μέγεθος τσέπης

Λεπτό, ελαφρύ και σχεδιασμένο για ανθεκτικότητα, το motorola razr fold έχει δημιουργηθεί για να ανταποκρίνεται στον ρυθμό της σύγχρονης ζωής και να μεταβαίνει απρόσκοπτα ανάμεσα στην εργασία και την ψυχαγωγία. Παρά το κορυφαίο σύστημα κάμερας της κατηγορίας¹ και μία από τις μεγαλύτερες μπαταρίες που είναι διαθέσιμες σε αναδιπλούμενη συσκευή², το motorola razr fold έχει πάχος μόλις 4,55mm όταν είναι ανοιχτό και 9,89mm όταν είναι κλειστό. Η μηχανική άρθρωσή του από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου teardrop, κατασκευασμένη με ακρίβεια, καθοδηγεί ομαλά κάθε άνοιγμα και κλείσιμο, προστατεύει την οθόνη και διασφαλίζει μακροχρόνια δομική αντοχή.

Κάτω από την οθόνη, μια εσωτερική πλάκα τιτανίου κατανέμει ομοιόμορφα την πίεση κατά μήκος της αναδίπλωσης και επιτρέπει στην οθόνη να επιστρέφει στο αρχικό της σχήμα μετά από κάθε άνοιγμα και κλείσιμο, διατηρώντας σταθερή την απόδοσή της στον χρόνο. Σε συνδυασμό με το Ultra-Thin Glass και Anti-Shock Film, ο προηγμένος αυτός σχεδιασμός προσφέρει αντοχή με διάρκεια και ταυτόχρονα διατηρεί λεία την επιφάνεια της οθόνης, χωρίς εμφανή τσάκιση. Στο εξωτερικό, το motorola razr fold είναι το πρώτο smartphone παγκοσμίως με Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3. Σε εσωτερικές δοκιμές της Motorola, πέτυχε πάνω από 75% καλύτερη αντοχή σε πτώσεις σε σύγκριση με συσκευές προηγούμενης γενιάς, αποδεικνύοντας ότι ο προηγμένος αναδιπλούμενος σχεδιασμός μπορεί να είναι και εξαιρετικά ανθεκτικός.

Όταν είναι ανοικτό, το motorola razr fold αποκαλύπτει μία μεγάλη και υψηλής φωτεινότητας εσωτερική οθόνη, σχεδιασμένη για multitasking, gaming και streaming. Διαθέτει τη φωτεινότερη εσωτερική οθόνη της αγοράς¹⁸ σε αναδιπλούμενη συσκευή, η οποία παραμένει ευδιάκριτη ακόμη και σε έντονο, άμεσο ηλιακό φως. Ο ήχος ενισχύεται με Dolby Atmos®, που προσφέρει μεγαλύτερο βάθος και καθαρότητα, ενώ η ενσωματωμένη τεχνολογία Sound by Bose διασφαλίζει ότι τα στερεοφωνικά ηχεία έχουν ρυθμιστεί με ακρίβεια για πλούσια και καθηλωτική εμπειρία ήχου.

Όταν είναι κλειστό, το motorola razr fold μετατρέπεται σε μία ιδιαίτερα μικρή συσκευή, σχεδιασμένη για φορητότητα χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργικότητα. Ο προσαρμοζόμενος σχεδιασμός της μηχανικής άρθρωσής, του επιτρέπει πολλαπλές θέσεις χρήσης πέρα από το πλήρως ανοιχτό ή κλειστό, όπως: λειτουργία τύπου laptop για πληκτρολόγηση και multitasking ή λειτουργία tent για προβολή περιεχομένου. Η ομαλή εναλλαγή εργασιών, οι ροές εργασίας σε διαχωρισμένη οθόνη και ο διευρυμένος χώρος προβολής ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ψυχαγωγία. Ο ευέλικτος σχεδιασμός επιτρέπει επίσης λήψεις χωρίς χρήση χεριών και λειτουργία πολλαπλών οθονών.

Το motorola razr fold διατίθεται σε δύο premium φινιρίσματα: Pantone® Blackened Blue, με υφή εμπνευσμένη από woven diamond piqué και σχεδιασμένη για ανθεκτικότητα, και Pantone® Lily White, με φινίρισμα εμπνευσμένο από μετάξι και απαλή γυαλάδα. Κάθε φινίρισμα εκφράζει σύγχρονη σχεδιαστική αισθητική, με απαλά στρογγυλεμένες άκρες και ισορροπημένη κατασκευή που ενισχύει την άνεση και τη χρηστικότητα σε διαφορετικούς τρόπους χρήσης.

Δυνατότητες επιπέδου flagship σε αναδιπλούμενη μορφή

Το motorola razr fold προσφέρει σύστημα κάμερας επιπέδου flagship, σχεδιασμένο για να διευρύνει τις δυνατότητες φωτογραφίας και βιντεοσκόπησης σε αναδιπλούμενη συσκευή. Έχει λάβει το DXOMARK Gold Label για κορυφαία ποιότητα απεικόνισης¹ και συνδυάζει προηγμένο hardware και έξυπνο λογισμικό για επαγγελματικά αποτελέσματα σε ευρύ φάσμα συνθηκών.

● Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται κύριος αισθητήρας 50MP⁷, νέας γενιάς Sony LYTIA™ 828 — ο μεγαλύτερος αισθητήρας 50MP της Motorola έως σήμερα — σχεδιασμένος για κινηματογραφική εγγραφή Dolby Vision®. Σε συνδυασμό με προηγμένη απεικόνιση με τη βοήθεια του ΑΙ, προσφέρει αυξημένη καθαρότητα, πλούσια απόδοση χρωμάτων και βελτιστοποίηση σκηνής σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζει εγγραφή και επεξεργασία σε ανάλυση 8K, ενώ η τεχνολογία Dolby Vision® ενισχύει το βάθος χρώματος, την αντίθεση και τη λεπτομέρεια. Η πιστοποίηση Pantone™ Validated για χρώματα και τόνους δέρματος διασφαλίζει αυθεντική απόδοση σε όλο το φάσμα των πραγματικών χρωμάτων Pantone⁸.

● Ο περισκοπικός τηλεφακός 50MP⁷ με αισθητήρα Sony LYTIA™ 600 επιτρέπει λήψεις υψηλής ανάλυσης από απόσταση. Υποστηρίζει 3x οπτικό zoom με OIS για μεγαλύτερη σταθερότητα και έως 100x Super Zoom Pro με ενίσχυση από moto ai για καθαρότερη λεπτομέρεια σε μακρινά θέματα.

● Ο υπερευρυγώνιος φακός 50MP⁷ με γωνία θέασης 122° επιτρέπει λήψεις μεγάλων τοπίων και ομαδικών φωτογραφιών. Η ενσωματωμένη λειτουργία Macro Vision υποστηρίζει λήψεις από απόσταση έως 3,5cm με υψηλή ακρίβεια.

● Η εσωτερική κάμερα 32MP⁹ υποστηρίζει selfie υψηλής ανάλυσης και εγγραφή 4K, με τεχνολογία Quad Pixel για καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό και υψηλότερη αντίθεση. Η βελτιστοποίηση από moto ai προσαρμόζει τον τόνο δέρματος, την έκφραση και τη συνολική ισορροπία εικόνας. Επιπλέον, η εξωτερική κάμερα 20MP προσφέρει ευέλικτες επιλογές λήψης, όπως βιντεοκλήσεις και selfie σε λειτουργία laptop.

Χάρη στον προσαρμοζόμενο αναδιπλούμενο σχεδιασμό του, το motorola razr fold επιτρέπει λήψεις χωρίς χέρια και χωρίς πρόσθετα αξεσουάρ. Η συσκευή στέκεται αυτόνομα σε πολλαπλές θέσεις και λειτουργεί ως ενσωματωμένο τρίποδο για κάδρα που δεν είναι εφικτά σε παραδοσιακές μορφές smartphone.

Η παραγωγικότητα ξεδιπλώνεται με τη δύναμη του ΑΙ

Η έξυπνη απόδοση βρίσκεται στον πυρήνα του motorola razr fold, με το ΑΙ ενσωματωμένο στην εμπειρία χρήσης για πιο διαισθητικές και αποδοτικές καθημερινές αλληλεπιδράσεις. Το moto ai, βασισμένο σε στοιχεία από περισσότερους από ένα εκατομμύριο μηνιαίους χρήστες, εισάγει πρακτικά εργαλεία που απλοποιούν την παραγωγικότητα. Το “Catch me up” προσφέρει εξατομικευμένες συνόψεις σημαντικών ειδοποιήσεων¹⁰, ενώ το “Pay attention” παρέχει απομαγνητοφώνηση σημαντικών συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο¹¹.

Η συσκευή προσφέρει πρόσβαση σε ευρύ οικοσύστημα υπηρεσιών ΑΙ. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν το Microsoft Copilot, το Google Gemini¹² και τη μηχανή αναζήτησης Perplexity AI.

Η απόδοση βασίζεται στη Snapdragon® 8 Gen 5 Mobile Platform, που προσφέρει ομαλή απόκριση και επιταχύνει εργασίες που βασίζονται στο ΑΙ, την απεικόνιση και τη συνολική αποδοτικότητα. Η συσκευή διαθέτει 16GB RAM¹³ με RAM Boost¹⁴ και έως 1TB αποθηκευτικού χώρου¹³.

Το προηγμένο σύστημα υγρής ψύξης ρυθμίζει τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών, όπως gaming και streaming, και διατηρεί σταθερή απόδοση και άνεση χρήσης.

Το motorola razr fold υποστηρίζει έως επτά αναβαθμίσεις Android™ και έως επτά χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας⁴.

Μπαταρία που αλλάζει τα δεδομένα και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μπαταρίες που είναι διαθέσιμες σε αναδιπλούμενο smartphone². Η μπαταρία 6000mAh επιτρέπει λήψη και επεξεργασία περιεχομένου για ώρες και ταυτόχρονη χρήση πολλών εφαρμογών χωρίς ανησυχία για την αυτονομία¹⁵. Η τεχνολογία silicon-carbon προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό χωρίς συμβιβασμό στην απόδοση.

Η φόρτιση 80W TurboPower™ προσφέρει έως 12+ ώρες ισχύος σε μόλις 12 λεπτά φόρτισης¹⁶. Διατίθεται επίσης ασύρματη φόρτιση 50W TurboPower™¹⁷.

motorola edge 70 fusion

Το νέο motorola edge 70 fusion είναι μια συσκευή που συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό με προσανατολισμό στο μέλλον, καινοτόμα υλικά, προηγμένη φωτογραφία και εξελιγμένες δυνατότητες ΑΙ. Σχεδιασμένο για χρήστες που θέλουν στυλ χωρίς συμβιβασμούς, το motorola edge 70 fusion προσφέρει premium εμπειρία σε κάθε λεπτομέρεια, από τον quad-curve σχεδιασμό έως το έξυπνο σύστημα κάμερας.

Με έμφαση στην άνεση, την κομψότητα και την ανθεκτικότητα, το motorola edge 70 fusion διαθέτει καμπύλο μπροστινό γυαλί που ενώνεται ομαλά με το πίσω μέρος και δημιουργεί έναν πραγματικό quad-curve σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αυτός εξαλείφει τις αιχμηρές γωνίες και χαρίζει στη συσκευή τη χαρακτηριστική, λεία και εκλεπτυσμένη σιλουέτα της. Η ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια συνεχίζεται και στα premium φινιρίσματα εμπνευσμένα από νάιλον και λινό, τα οποία αντέχουν στην καθημερινή χρήση και προσφέρουν απαλή και ευχάριστη αίσθηση στο χέρι. Οι ειδικά επιλεγμένες αποχρώσεις Pantone, με χρωματικές λεπτομέρειες γύρω από τους φακούς της κάμερας, ενισχύουν ακόμη περισσότερο το προσωπικό στυλ.

Παρά το λεπτό και ελαφρύ προφίλ του, το motorola edge 70 fusion έχει κατασκευαστεί για να ξεχωρίζει αισθητικά και να αντέχει σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Με προστασία IP69 και IP68¹, πιστοποίηση MIL-STD-810H² και Corning® Gorilla® Glass 7i³, η συσκευή διαθέτει χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας κορυφαίας κατηγορίας.

Μια παγκόσμια πρωτιά στη φωτογραφία

Το motorola edge 70 fusion φέρνει ένα σημαντικό άλμα στη mobile φωτογραφία, καθώς είναι το πρώτο smartphone παγκοσμίως που διαθέτει τον αισθητήρα Sony LYTIA™ 710. Σε άψογη συνεργασία με το moto ai, οι φωτογραφίες προσφέρουν μεγαλύτερη καθαρότητα και πιο πλούσια λεπτομέρεια, με σταθεροποίηση OIS για ευκρινή αποτελέσματα. Οι χρήστες επωφελούνται από κορυφαίο εξοπλισμό κάμερας, που περιλαμβάνει:

● Κύριο αισθητήρα 50MP Sony LYTIA™ 710 με OIS

● Υπερευρυγώνιο φακό 13MP + Macro με γωνία θέασης 122°, που χωρά περισσότερα στοιχεία σε κάθε λήψη σε σύγκριση με έναν τυπικό φακό

● Κάμερα selfie 32MP με εγγραφή 4K και τετραπλάσια ανάλυση από τα 1080p

Οι βελτιώσεις σε επίπεδο hardware ενισχύονται από το moto ai και το Photo Enhancement Engine, που ενεργοποιούν έξυπνες λειτουργίες όπως το Signature Style για σταθερή και εξατομικευμένη αισθητική.

Πέρα από την εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας, το moto ai προσφέρει υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο, δημιουργία περιεχομένου απευθείας στη συσκευή και έξυπνη οργάνωση. Κατανοεί τι εμφανίζεται στην οθόνη και μέσω της λειτουργίας Next Move παρέχει άμεση βοήθεια, είτε πρόκειται για αναζήτηση πληροφοριών είτε για το επόμενο βήμα. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένες λίστες αναπαραγωγής με το Playlist Studio⁴ ή να υλοποιήσουν ιδέες μέσω του Image Studio⁴ ⁵, δημιουργώντας από αυτοκόλλητα έως ταπετσαρίες. Με λειτουργίες όπως Catch me up, Pay attention και Remember this, η συσκευή λειτουργεί ως ισχυρός ψηφιακός βοηθός που ενισχύει την παραγωγικότητα και βοηθά στην αποθήκευση σημαντικών πληροφοριών.

Ως το πρώτο smartphone παγκοσμίως με οθόνη quad-curved 144Hz και πιστοποίηση Pantone Validated™ Colour, το motorola edge 70 fusion ζωντανεύει κάθε στιγμή με εντυπωσιακό βάθος και ακρίβεια. Η μεγάλη οθόνη 6,78" Extreme AMOLED με ανάλυση 1.5K Super HD αναδεικνύει όλο το φάσμα χρωμάτων του αγαπημένου σας περιεχομένου, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης 144Hz⁶ και η μέγιστη φωτεινότητα 5200 nits προσφέρουν πιο ομαλή, καθαρή και ζωντανή εικόνα, ακόμη και σε έντονο εξωτερικό φωτισμό⁷. Παράλληλα, το Dolby Atmos® προσφέρει μεγαλύτερο βάθος, καθαρότητα και λεπτομέρεια για καθηλωτική εμπειρία ήχου. Η συσκευή διαθέτει επίσης διπλά στερεοφωνικά ηχεία με υποστήριξη Hi-Res Audio⁸ για πλούσιο ήχο στην ψυχαγωγία.

Στον πυρήνα του, το motorola edge 70 fusion λειτουργεί με τη Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Platform και προσφέρει υψηλή απόδοση για ομαλή πλοήγηση και άμεση ανταπόκριση των λειτουργιών ΑΙ. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μπαταρία 7000mAh ή 5200mAh⁹, καθώς και φόρτιση 68W TurboPower™ για επιστροφή σε πλήρη ημέρα χρήσης μέσα σε λίγα λεπτά¹⁰ ¹¹. Με δυνατότητα power sharing, η συσκευή μπορεί να φορτίζει και άλλες συμβατές συσκευές εν κινήσει.Top of Form

moto buds 2 plus & moto buds 2

Τα moto buds 2 plus απευθύνονται σε όσους απαιτούν το μέγιστο από τα ακουστικά τους. Προσφέρουν πλούσιο και καθηλωτικό ήχο με τεχνολογία Sound by Bose, Dynamic Active Noise Cancellation (ANC), έξι μικρόφωνα για πιο καθαρές τηλεφωνικές κλήσεις και έξυπνες λειτουργίες που ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Τα moto buds 2 έχουν σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση. Διαθέτουν διπλούς οδηγούς που προσφέρουν δυναμικό και ισχυρό ήχο, Dynamic ANC και έως 48 ώρες¹ συνολικής διάρκειας μπαταρίας.

Τα δύο νέα μέλη του χαρτοφυλάκιού moto things τα moto buds 2 plus και moto buds 2, προσφέρουν εμπειρία ήχου νέας γενιάς σε κομψό σχεδιασμό με αποχρώσεις Pantone.

Τα ακουστικά συνδυάζουν καθηλωτικό ήχο, έξυπνες λειτουργίες και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, ώστε να ενισχύουν την εργασία, την ψυχαγωγία και την καθημερινότητα.

Συνδυάζοντας συνδεσιμότητα, δημιουργικότητα και στυλ, οι νέες προσθήκες στο οικοσύστημα moto things έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να συγκεντρώνονται με τη λειτουργία Dynamic Active Noise Cancellation (ANC), να απολαμβάνουν περισσότερη λεπτομέρεια σε μουσική και ταινίες και να παραμένουν σε επαφή με το περιβάλλον τους μέσω διαισθητικών χειρισμών.

Τα moto buds 2 plus προσφέρουν καθαρό ήχο και μηδενικούς περισπασμούς

Σχεδιασμένα για χρήστες που βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει και απαιτούν το καλύτερο από τον ήχο τους, τα moto buds 2 plus προσφέρουν πλούσιο και καθηλωτικό ήχο που αναβαθμίζει κάθε δραστηριότητα, όπου κι αν βρίσκονται. Με προσεγμένη ρύθμιση ήχου μέσω της τεχνολογίας Sound by Bose, προσφέρουν ισορροπημένη και δυναμική ακουστική εμπειρία. Τα ακουστικά διαθέτουν οδηγούς 11mm για γεμάτα και βαθιά μπάσα, σε συνδυασμό με balanced armatures της Knowles για αυξημένη καθαρότητα και ακρίβεια.

Για υψηλής ποιότητας ασύρματη απόδοση εν κινήσει, τα moto buds 2 plus υποστηρίζουν ήχο υψηλής ανάλυσης χωρίς παραμόρφωση, χάρη στο Hi-Res Audio με κωδικοποιητή Low-Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) και Spatial Audio², που δημιουργούν πιο καθηλωτική εμπειρία ακρόασης σε μουσική, ταινίες και παιχνίδια.

Για τη μείωση των περισπασμών, τα moto buds 2 plus διαθέτουν Dynamic ANC, το οποίο απομακρύνει τους εξωτερικούς θορύβους και διευκολύνει την εργασία σε cafe, μετακινήσεις, θορυβώδη περιβάλλοντα ή απλώς όταν θέλετε να συγκεντρωθείτε στο σπίτι. Για πιο καθαρές κλήσεις και διαδικτυακές συναντήσεις, τα έξι μικρόφωνα με Environmental Noise Cancellation και υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) περιορίζουν τον περιβάλλοντα θόρυβο και προσφέρουν καθαρό ήχο. Οι χρήστες μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την καθαρότητα μέσω της εφαρμογής Moto Buds, ενεργοποιώντας το CrystalTalk AI³, το οποίο χρησιμοποιεί προηγμένη μείωση θορύβου με τη βοήθεια του ΑΙ για καθαρή απόδοση φωνής σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Τα moto buds 2 plus προσφέρουν έως 9 ώρες¹ αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση και έως 40 ώρες¹ συνολικής διάρκειας μπαταρίας με τη θήκη φόρτισης. Για μεγαλύτερη ευελιξία, οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν ταυτόχρονα δύο συσκευές και να εναλλάσσονται μεταξύ τους μέσω της λειτουργίας Dual Connection³. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία Audio Share³ και να συνδέσουν δύο ζεύγη moto buds 2 plus σε ένα τηλέφωνο, ώστε να απολαμβάνουν μαζί την ίδια μουσική, ταινία ή podcast. Επιπλέον, διαθέτουν λειτουργία Wear Detection³, η οποία διακόπτει αυτόματα τη μουσική ή το περιεχόμενο όταν ο χρήστης αφαιρεί τα ακουστικά από τα αυτιά του.

Τα moto buds 2 προσφέρουν καθαρότητα και απομόνωση από τον θόρυβο

Σχεδιασμένα για νέους επαγγελματίες και λάτρεις της μουσικής, τα moto buds 2 συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία ήχου με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας για καθημερινή χρήση.

Διαθέτουν οδηγούς 11mm Dynamic Drivers και 6mm Micro Planar Magnetic Drivers με υποστήριξη Hi-Res Audio, που προσθέτουν βάθος, καθαρότητα και λεπτομέρεια σε μουσική, περιεχόμενο streaming και podcasts. Οι χρήστες απολαμβάνουν ρεαλιστική απόδοση και υψηλή καθαρότητα χάρη στο Hi-Res Audio και το LHDC, ενώ το Spatial Audio² προσφέρει ανοιχτό και καθηλωτικό ήχο, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο.

Με Dynamic ANC (έως 55dB)⁶ οι χρήστες μπορούν να απομονώνουν τον ανεπιθύμητο θόρυβο του περιβάλλοντος, ενώ η λειτουργία Transparency Mode τους επιτρέπει να παραμένουν σε επαφή με όσα συμβαίνουν γύρω τους, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσουν τα ακουστικά. Επιπλέον, έξι μικρόφωνα με Environmental Noise Cancellation διασφαλίζουν καθαρή και επαγγελματική απόδοση της φωνής, όπου κι αν βρίσκονται.

Τα moto buds 2 προσφέρουν έως 11 ώρες¹ αναπαραγωγής και συνολικά έως 48 ώρες¹ αυτονομίας με τη θήκη φόρτισης για μέγιστη ευελιξία. Όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος, μια γρήγορη φόρτιση 10 λεπτών προσφέρει έως 3 ώρες¹ αναπαραγωγής⁷.

Για ακόμη πιο ομαλή καθημερινή εμπειρία, τα moto buds 2 διαθέτουν έξυπνες λειτουργίες όπως το Dual Connection³, που επιτρέπει τη σύνδεση με δύο συσκευές, όπως smartphone ή laptop, και εύκολη εναλλαγή μεταξύ τους. Υποστηρίζουν επίσης Bluetooth® 6.0 για ισχυρότερη σύνδεση και βελτιωμένες ταχύτητες. Για όσους θέλουν να χρησιμοποιούν τα ακουστικά τους στο gaming, το Gaming Mode³ μειώνει σημαντικά την καθυστέρηση του ήχου και εξασφαλίζει συγχρονισμό με τη δράση στην οθόνη.

Διαθεσιμότητα

Το motorola razr fold και το edge 70 fusion, καθώς και τα moto buds 2 και moto buds 2 plus θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα από τον Απρίλιο 2026.