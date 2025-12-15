H Lenovo No1 για άλλη μία φορά

Η Lenovo ανακοίνωσε σήμερα ότι βάσει αποτελεσμάτων IDC για το 2ο Τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2025/26, βρίσκεται και πάλι στη Νο1 θέση στα αποτελέσματα για Ελλάδα και Κύπρο*.

Αναλυτικά, η Lenovo βρέθηκε στην κορυφή των αποτελεσμάτων στο σύνολο των κατηγοριών - Total PC Units, με μερίδιο 28,7%, αλλά και σε total PC value με μερίδιο 25%.

Επιπλέον, η Lenovo διατήρησε την πρώτη θέση στις ακόλουθες κατηγορίες, όσον αφορά σε consumer προϊόντα:

Νο1 σε Consumer PC Units, (desktop, laptop και all-in-one), με μερίδιο 30% και σε Consumer PC Value με μερίδιο 25,5%

Νο1 σε Consumer Notebook Units, με μερίδιο αγοράς 32,8%, αλλά και σε Consumer Notebook Value με μερίδιο 27,3%

Νο1 σε Consumer Android Tablets, με μερίδιο αγοράς 37%

Και όσον αφορά σε commercial προϊόντα:

No1 στο σύνολο της κατηγορίας SMB, με μερίδιο αγοράς 29,5%

Νο1 στα SMB Notebooks – με μερίδιο αγοράς 37%

Σχετικά με τα αποτελέσματα, o Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, κος Παναγιώτης Μακρυνιώτης, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτελούν απλώς έναν ακόμη δείκτη επιτυχίας, είναι η απόδειξη πως όταν άνθρωποι, ιδέες και τεχνολογία ευθυγραμμίζονται με κοινό όραμα, δημιουργούν τις συνθήκες για σταθερή, ουσιαστική και διαρκή ανάπτυξη.

Η εμπιστοσύνη των πελατών μας και η αφοσίωση των συνεργατών μας είναι η δύναμη που μας ωθεί να στοχεύουμε πάντα πιο ψηλά. Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε σε αυτό το κοινό ταξίδι και μας δίνετε τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα και θέτουν τα θεμέλια για τις ευκαιρίες του αύριο. Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει το τεχνολογικό τοπίο, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και όραμα.»

*Βάσει αποτελεσμάτων IDC για τo τρίμηνο που έληξε 30/9/2025