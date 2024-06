H επιτάχυνση των έργων στο Ελληνικό και το deal με Προκοπίου

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο mega project του Ελληνικού καθώς η Lamda Development μέσα σε 18 μήνες, δηλαδή στο 2023 και στο α΄πεντάμηνο του 2024 έχει ολοκληρώσει τρία σημαντικά ορόσημα.

Το πρώτο από αυτά είναι ότι μέσα σε διάστημα μιας τριετίας από την έναρξη του έργου έχει επιτύχει λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) η οποία ανέρχεται σε 15,5 εκατ.ευρώ. Το δεύτερο επίτευγμα είναι οι εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων που φθάνουν τα 670 εκατ.ευρώ ως σήμερα, ενώ το τρίτο είναι η έναρξη της διάθεσης επιλεγμένων διαμερισμάτων στη γειτονιά Little Athens, με τις κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές να φθάουν τα 206 διαμερίσματα, ένα ποσοστό της τάξεως του 60%.

Πρόοδος, όμως, καταγράφεται και στα έργα υποδομών αλλά και στις κατασκευές κτιρίων, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται από την πλευρά της λεωφόρου Ποσειδώνος. Σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, (CAPEX), μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 έφθασαν τα 46 εκατ.ευρώ. Έτσι το συνολικό CAPEX από την έναρξη του έργου ως τις 31 Μαρτίου 2024 έφθασε στα 361 εκατ.ευρώ.

Μία ακόμη θετική εξέλιξη είναι η είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development, με ποσοστό 2% στην εταιρεία ΖΕΡΚΟ, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου.

Η συμμετοχή της ΖΕΡΚΟ στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development διευρύνει περισσότερο τις δραστηριότητες, καθώς αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών. Η συνεργασία αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ιδρύματος με Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών και περαιτέρω αναπτύξεις για οικιστικούς και γραφειακούς χώρους εντός του έργου του Ελληνικού, συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης 86.000 τ.μ.

Με ταχείς ρυθμούς η ολοκλήρωση κτιριακών έργων και υποδομών

Στο τέλος του α΄τριμήνου 2024 έχουν προχωρήσει σημαντικά τρία έργα κτιρίων και υποδομής. Σε ό,τι αφορά το Riviera Tower: τα πρώτα επίπεδα της ανωδομής του πύργου είναι πλέον ορατά από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες φέροντος οργανισμού της ανωδομής, με τη σκυροδέτηση των δύο κεντρικών πυρήνων ανελκυστήρων/κλιμακοστασίων μέχρι και τον 3ο όροφο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στον 4ο όροφο και για τους δύο (2) κεντρικούς πυρήνες.

Στο συγκρότημα κατοικιών The Cove Residences και συγκεκριμένα στα οικόπεδα 5-6, που περιλαμβάνουν συνολικά 7 κτίρια, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας ισογείου ενώ σε εξέλιξη είναι οι εργασίες σκυροδέτησης του 1ου ορόφου. Στα οικόπεδα 7-8, που περιλαμβάνουν 14 κτίρια, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι εργασίες σκυροδέτησης της θεμελίωσης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας ισογείου. Εκτιμάται ότι η παράδοση των ακινήτων στους ιδιοκτήτες θα αρχίσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο έργο υποδομής της υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος έχει ολοκληρωθεί 80% των εκσκαφών και 59% των σκυροδετήσεων.

Οι εμπορικές μισθώσεις

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στις εμπορικές μισθώσεις για τους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο mega project του Ελληνικού. Συγκεκριμένα, έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας στο The Ellinikon Mall (πρώην Vouliagmenis Mall) και 62% στη Riviera Galleria, σε υψηλότερες τιμές έναντι των εμπορικών κέντρων σε λειτουργία, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη μιας αγοράς με χαμηλή προσφορά καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπόρων για αυτές τις νέες αναπτύξεις. Η εταιρεία στοχεύει στο τέλος του έτους να έχει ολοκληρώσει συμφωνίες HoT για 83% του GLA στο The Ellinikon Mall και 75% του GLA στη Riviera Galleria.