H Cardlink, a Worldline brand, ως Χορηγός στο 6ο Electric Vehicles Conference, παρουσίασε τις καινοτόμες λύσεις φόρτισης για την ηλεκτροκίνηση

H Cardlink, μέλος της Worldline (Euronext:WLN), του ευρωπαϊκού ηγέτη στις υπηρεσίες πληρωμών, συμμετείχε για 3η χρονιά ως χορηγός στο 6ο Electric Vehicles Conference, παρουσιάζοντας τις πρωτοποριακές λύσεις πληρωμών που έχει αναπτύξει για τον κλάδο της ηλεκτροκίνησης. Έναν κλάδο που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και δη, στην Ελλάδα, με την υλοποίηση διαφόρων κινήτρων της πολιτείας και με διαρκείς επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Αναγνωρίζοντας την αξία της βιώσιμης κινητικότητας, η Cardlink, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την μετάβαση, επενδύοντας σε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις πληρωμών και στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Μία από τις βασικές συνεργασίες της Cardlink είναι αυτή με την Optechain, την ElpeFuture EKO Charge&Go και τη Mastercard, εισάγοντας μια plug and play λύση πληρωμών, φιλική προς τον χρήστη που προσφέρει ευελιξία στους οδηγούς. Χάρη στη διευρυμένη και πολυδύναμη συνεργασία, η εταιρεία εισάγει μία νέα γρήγορη και απρόσκοπτη λύση POS@EV Charging, με την εγκατάσταση Unattended Android POS & Smart Kiosks σε 100 σημεία με EV φορτιστές σε πρατήρια καυσίμων και σε άλλα επιλεγμένα σημεία σε όλη την χώρα, φέρνοντας την καινοτομία των πληρωμών στον κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, είτε μέσω ενός ειδικού τερματικού POS σε κάθε σημείο φόρτισης είτε μέσω ενός κεντρικού σημείου πληρωμών για πολλαπλούς φορτιστές, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εύκολα το επιθυμητό ποσό φόρτισης, να εισάγουν τον αριθμό του τηλεφώνου τους, να πληρώσουν με την κάρτα τους και να λάβουν την ψηφιακή απόδειξη στο κινητό τους.

Παράλληλα, η Cardlink, παραμένοντας προσηλωμένη στη δέσμευσή της να υποστηρίζει τις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών, έχει αναπτύξει ένα self-service σύστημα POS που επιτρέπει να πραγματοποιούνται πληρωμές απρόσκοπτα και ανέπαφα μέσω κάρτας, mobile wallet ή wearable. Με βάση το feedback περισσότερων από 5.000 οδηγών, η εταιρεία ανταποκρίνεται έτσι στη σαφή προτίμηση για ανέπαφες συναλλαγές και ενιαία εμπειρία πληρωμής στους σταθμούς φόρτισης. Επιπλέον, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει ήδη τη δική της EV charging εφαρμογή, τα Cardlink self-service POS μπορούν να διασυνδεθούν μαζί της για να πραγματοποιούνται οι πληρωμές μέσω του ήδη υπάρχοντος λογισμικού των φορτιστών.

Στο περίπτερο της Cardlink, παρουσιάστηκαν τα καινοτόμα, κορυφαίας τεχνολογίας προϊόντα hardware, που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει η εταιρεία για μια εύκολη, ευέλικτη κι απρόσκοπτη εμπειρία φόρτισης, με τη δυνατότητα ανέπαφων πληρωμών:

το IM30 Android POS, ένα self-service τερματικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, και

το Smart Kiosk SK800, μια ολοκληρωμένη λύση πληρωμών πολλαπλών φορτιστών

Οι επισκέπτες του συνεδρίου - κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής αγοράς, εκπρόσωποι του παγκόσμιου κλάδου των αυτοκινητοβιομηχανιών, στελέχη της κυβέρνησης και της ΕΕ, καθώς και ηγέτιδες επιχειρήσεις της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ηλεκτροκίνησης - είχαν την ευκαιρία να δουν live την εφαρμογή των λύσεων της Cardlink και να συζητήσουν με τα στελέχη της εταιρείας για την πιο κατάλληλη λύση που καλύπτει τις δικές τους ανάγκες.

Κεντρική φωτ.: Τάσος Μουρδουκούτας – Senior Relationship Manager της Cardlink, a Worldline brand, Γιώργος Χατζηγιαννάκης – Head of ISV & Strategic Partnerships της Cardlink, a Worldline brand, Εύη Πετροπούλου – Marketing Manager, ISV Segment της Cardlink, a Worldline brand