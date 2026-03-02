Μετά την πρόσφατη ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας, η Campeón Gaming παρουσιάζει και τη νέα της Employer Brand ταυτότητα, ενισχύοντας τη μετάβασή της σε μια ενιαία, συνεκτική και σύγχρονη εταιρική έκφραση που αποτυπώνει με σαφήνεια ότι πίσω από κάθε πλατφόρμα, κάθε καινοτομία και κάθε τεχνολογικό επίτευγμα της εταιρείας βρίσκονται οι άνθρωποί της.

Η Campeón Gaming είναι μια τεχνολογική εταιρεία στον τομέα του online entertainment & betting με ισχυρό ανθρώπινο πυρήνα. Για την εταιρεία, το Employer Branding δεν αφορά μόνο την προσέλκυση ταλέντων, αλλά την αίσθηση του ανήκειν, την υπερηφάνεια και τον κοινό σκοπό που ενώνει την ομάδα.

Η νέα Employer Branding προσέγγιση βασίζεται στο μήνυμα Your story – Our journey: κάθε εργαζόμενος μέσα από τη δική του ιστορία και προσωπική διαδρομή, συμβάλλει στη συλλογική πορεία και επιτυχία της Campeón Gaming – μια επιτυχία που κτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη, την πρόοδο και τους ανθρώπους.

Σε corporate επίπεδο, η οπτική ταυτότητα της εταιρείας έχει ως βασικά χρώματα το μπλε και το πράσινο, ενώ σε επίπεδο Employer Branding, η χρωματική παλέτα πλέον θα περιλαμβάνει το μπλε και το κίτρινο, μια αλλαγή που σηματοδοτεί την εξέλιξη, την τόλμη, την ενέργεια και την αισιοδοξία που χαρακτηρίζει την εταιρεία.

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας νέας, ενιαίας εταιρικής ταυτότητας και κουλτούρας, η Campeón Gaming επαναπροσδιόρισε και τις αξίες της, μέσα από workshops και με την έμπρακτη συμμετοχή των ανθρώπων της, καταλήγοντας στις πέντε που την αντιπροσωπεύουν:

Πρώτα οι άνθρωποι : τα πάντα βασίζονται στην κατανόηση και τον σεβασμό των ανθρώπων της. Η τεχνολογία αποκτά αξία μόνο μέσα από εκείνους που τη δημιουργούν.

: τα πάντα βασίζονται στην κατανόηση και τον σεβασμό των ανθρώπων της. Η τεχνολογία αποκτά αξία μόνο μέσα από εκείνους που τη δημιουργούν. Εμπιστοσύνη : η εταιρεία προσφέρει ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια, αυτονομία και ευθύνη, και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

: η εταιρεία προσφέρει ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια, αυτονομία και ευθύνη, και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Μεράκι : πάθος, φροντίδα και ψυχή σε κάθε δημιουργία, ώστε να μπορεί να έχει ένα διαχρονικό αποτύπωμα.

: πάθος, φροντίδα και ψυχή σε κάθε δημιουργία, ώστε να μπορεί να έχει ένα διαχρονικό αποτύπωμα. Φιλοσοφία ανάπτυξης : προωθεί τη μάθηση, την εξέλιξη, το θάρρος της δοκιμής αλλά και την αποδοχή της όποιας αποτυχίας.

: προωθεί τη μάθηση, την εξέλιξη, το θάρρος της δοκιμής αλλά και την αποδοχή της όποιας αποτυχίας. Ομαδικό πνεύμα: η επιτυχία είναι συλλογική υπόθεση και κτίζεται μέσα από τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη.

Με τη νέα Corporate και Employer Brand ταυτότητα, η Campeón Gaming ενισχύει τη θέση της ως ένας σύγχρονος εργοδότης επιλογής στον χώρο της τεχνολογίας και του iGaming, με την ισχυρή της εταιρική κουλτούρα να αποτελεί στρατηγικό της πλεονέκτημα. Και, παράλληλα, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επιλέγει να λειτουργεί και να γίνεται αντιληπτή, εντός και εκτός οργανισμού, διαμορφώνοντας μια ταυτότητα που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους της, την πραγματική της κινητήρια δύναμη.

Μάθετε περισσότερα στο careers.campeongaming.com/ και στο βίντεο που δημιουργήθηκε για την επικοινωνία των νέων αξιών της εταιρείας: