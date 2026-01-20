H Aγγελάκης ανάμεσα στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα της χώρας μας για το 2026

Την πιστοποίηση Great Place to Work® για το έτος 2026 έλαβε η ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης, μια αναγνώριση που επιβεβαιώνει στην πράξη τη δέσμευση της εταιρείας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται από σεβασμό, εμπιστοσύνη, ομαδικό πνεύμα και έμπνευση για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Η πιστοποίηση βασίζεται σε ανεξάρτητη, ανώνυμη έρευνα που διεξάγεται μεταξύ των εργαζομένων και αποτυπώνει την εταιρική κουλτούρα και την καθημερινή εργασιακή εμπειρία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 65% των εργαζομένων νιώθει πως κάνει τη διαφορά στην εργασία του, ενώ το 63% αισθάνεται ότι η δουλειά του έχει ιδιαίτερο νόημα και δεν αποτελεί απλώς μια επαγγελματική υποχρέωση, και επιθυμεί να παραμείνει στην εταιρεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το περιβάλλον αποδοχής και στήριξης που βιώνουν οι άνθρωποι της Αγγελάκης, καθώς πάνω από το 62% των εργαζομένων θεωρεί ότι αντιμετωπίζονται δίκαια, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή καταγωγής, ενώ το 63% δηλώνει ότι η Διοίκηση δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ίδιους, πρώτα ως ανθρώπους και έπειτα ως εργαζόμενους.

Η Αγγελάκης επενδύει διαχρονικά στη συνεχή εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων της σε όλα τα τμήματα της εταιρείας. Παράλληλα, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για τους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους, με στόχο τη συνολική πρόοδο και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Οι ομαδικές δραστηριότητες που οργανώνονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ενισχύουν το δέσιμο της ομάδας και καλλιεργούν μια κουλτούρα συνεργασίας και αλληλεγγύης, ενώ οι συνεδρίες με διατροφολόγους και οι περιπατητικές εξορμήσεις στη φύση που προσφέρονται στους εργαζομένους, προάγουν τη σωματική και ψυχική ευεξία, σε πλήρη εναρμόνιση με το νέο αφήγημα της εταιρείας “Taste Good Life”.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, υποστηρίζοντας ενεργά τις τοπικές κοινότητες, ενώ πρόσφατα υπέγραψε και τη Χάρτα Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της σε μια εταιρική κουλτούρα που σέβεται τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και προάγει την ισότητα, τη συμπερίληψη και την ελευθερία έκφρασης.

Η Διευθύντρια HR & CSR της εταιρείας, Ξένια Γιαννάκη, δήλωσε: «Η πιστοποίηση αυτή ανήκει σε κάθε έναν και κάθε μία εργαζόμενη της Αγγελάκης. Με την αφοσίωση, τη δημιουργικότητα και το ομαδικό πνεύμα που δείχνουμε όλοι καθημερινά, καταφέραμε όχι μόνο να ξεχωρίσουμε, αλλά και να αναδείξουμε ότι η πραγματική δύναμη της εταιρείας μας είναι οι άνθρωποί της. Για εμάς στην Αγγελάκης, η φροντίδα και ο σεβασμός προς τους ανθρώπους μας αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα και αδιαπραγμάτευτη αξία - και σε αυτό θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και στο μέλλον.».