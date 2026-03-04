Eurobank & Grant Thornton

Τα Growth Awards 2026, που διοργάνωσαν η Eurobank και η Grant Thornton, είχαν φέτος σαφώς πιο «πολιτικό» και στρατηγικό χαρακτήρα. Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της αγοράς, η συζήτηση στο πάνελ για τις παραγωγικές επενδύσεις αποδείχθηκε το επίκεντρο της βραδιάς.

Η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει. Το ΑΕΠ αυξάνεται, η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης και οι δημοσιονομικοί δείκτες εμφανίζουν σταθεροποίηση. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, η βελτίωση αυτή δεν έχει μεταφραστεί σε ισχυρή και διατηρήσιμη ώθηση παραγωγικών επενδύσεων.

Το πρόβλημα, όπως ειπώθηκε, δεν είναι απλώς ποσοτικό αλλά ποιοτικό. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν πάντα υψηλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, δεν ενισχύουν επαρκώς τη μεταποίηση, δεν αναβαθμίζουν την τεχνολογική βάση της χώρας στον βαθμό που θα επέτρεπε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Η κουβέντα στα Growth Awards 2026 γρήγορα μετατοπίστηκε στην παραγωγικότητα. Εκεί επισημάνθηκε ότι η παραγωγικότητα στην εργασία παραμένει ουσιαστικά στάσιμη εδώ και σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα. Η οικονομία μεγάλωσε, αλλά όχι με τρόπο που να ενισχύει αποφασιστικά την αποδοτικότητα.

Γραφειοκρατία και θεσμική ταχύτητα

Ένας από τους πιο καθαρούς άξονες της συζήτησης αφορούσε το θεσμικό περιβάλλον. Η Ελλάδα, αναφέρθηκε ότι εξακολουθεί να κουβαλά βαρίδια όπως χρονοβόρες αδειοδοτήσεις, αργή απονομή δικαιοσύνης, ασάφειες στον χωροταξικό σχεδιασμό. Υπό αυτές τις συνθήκες, η δημιουργία μιας μεγάλης παραγωγικής μονάδας μοιάζει με άσκηση αντοχής.

Έντονη ήταν και η αναφορά στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, περιέγραψε μια Ευρώπη που, παρά τις καλές προθέσεις, παράγει ένα διαρκώς διογκούμενο πλέγμα κανονισμών, από την προστασία δεδομένων μέχρι τη βιωσιμότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε οδηγία μεμονωμένα έχει τη λογική της, όμως στο σύνολό τους δημιουργούν, όπως υποστήριξε, ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και πολυπλοκότητας για τις επιχειρήσεις. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν απλό, όταν μια επένδυση μπορεί να κατευθυνθεί σε γειτονικές αγορές με πιο ευέλικτο πλαίσιο, γιατί να επιλέξει την Ευρώπη ή την Ελλάδα;

Ενέργεια

Το ενεργειακό κόστος αναδείχθηκε σε κομβικό θέμα. Η βιομηχανία επιβαρύνεται δυσανάλογα σε σχέση με τα νοικοκυριά, γεγονός που δημιουργεί στρεβλώσεις και μειώνει την ανταγωνιστικότητα. Το ζήτημα, βεβαίως, δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, καθώς η ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Ωστόσο, η συζήτηση κατέδειξε ότι για τη βαριά παραγωγή στη χώρα μας το κόστος αποτελεί πραγματικό «φρένο».

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναγνώρισε το πρόβλημα και άφησε να εννοηθεί ότι επίκεινται παρεμβάσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία, ως προϋπόθεση για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και επενδυτική σαφήνεια.

Υποδομές

Αν υπήρξε ένα σημείο όπου οι τοποθετήσεις συνέκλιναν πλήρως, αυτό ήταν οι υποδομές. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας χαρακτηρίστηκε ταυτόχρονα πλεονέκτημα και πρόκληση. Βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όμως οι διασυνδέσεις μας με τις κεντρικές ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν περιορισμένες. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά, γεγονός που δυσχεραίνει την εγκατάσταση μεγάλων παραγωγικών μονάδων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Παράλληλα, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες δεν διαθέτουν ακόμη την απαιτούμενη δυναμικότητα, περιορίζοντας την πλήρη ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Χωρίς επενδύσεις λοιπόν, σε σιδηροδρόμους, λιμάνια και ενεργειακά δίκτυα, η συζήτηση για βιομηχανική αναγέννηση μένει μετέωρη.

Μέγεθος επιχειρήσεων και χρηματοδότηση

Ένα ακόμη δομικό ζήτημα που αναδείχθηκε αφορά το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Η συντριπτική πλειονότητα παραμένει πολύ μικρή, γεγονός που περιορίζει την πρόσβαση σε κεφάλαια, τεχνογνωσία και διεθνείς αγορές. Η ανάγκη για συγχωνεύσεις, συνεργασίες και δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων τέθηκε ανοιχτά, ενώ στο σημείο αυτό, έγινε αναφορά στο οικοσύστημα των private equity funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με διαθέσιμα κεφάλαια δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για εξαγορές, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και εξωστρέφεια, εφόσον υπάρξουν ώριμα επιχειρηματικά σχέδια.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι τα κίνητρα για επενδύσεις δεν χρειάζεται να έχουν τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων. Αντίθετα, τα φορολογικά εργαλεία, όπως οι ενισχυμένες αποσβέσεις, θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις αποφάσεις, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επενδύουν τη στιγμή που το κρίνουν αναγκαίο, χωρίς να εξαρτώνται από χρονοβόρες εγκρίσεις.

Τα βραβεία

Οι έξι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν, από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, παρουσιάστηκαν ως παραδείγματα ανθεκτικότητας και στρατηγικής διορατικότητας. Οι Growth Winners 2026 είναι οι εταιρείες: ANFARM HELLAS S.A., Asso.subsea, KAPACHIM S.A., KOTRONIS PACKAGING, ΠΙΝΔΟΣ Α.Π.Σ.Ι. και NUMAN. Η τιμητική διάκριση προς την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ανέδειξε τη σημασία της διαχρονικής συνέπειας και της οργανικής ανάπτυξης σε μια αγορά που δοκιμάστηκε έντονα την προηγούμενη δεκαετία.