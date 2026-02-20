Γιατί οι μετοχές του ομίλου Viohalco βρίσκονται πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Έχουν περάσει δύο μήνες από το placement της Cenergy και όπως φαίνεται η είσοδος ενός σοβαρού επενδυτή (Capital Group) έδωσε το έναυσμα για την περαιτέρω άνοδο της μετοχής και ταυτόχρονα «παρέσυρε» και τη μετοχή της μητρικής Viohalco που έχει καταφέρει να μειώσει δραστικά το discount που είχε με τις θυγατρικές της.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η μητρική Viohalco διέθεσε 3.723.481 μετοχές της Cenergy ή το 1,75% του μετοχικού της κεφαλαίου και μείωσε τη συμμετοχή της στη θυγατρική από 71,46% σε 69,71%. Με την κίνηση αυτή η μητρική ενίσχυσε περαιτέρω το free float της Cenergy και εισέπραξε πάνω από 50 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στη ζώνη των 15 ευρώ για τη μετοχή της Cenergy, ενώ χθες έκλεισε στα 20,75 ευρώ καταγράφοντας κέρδη 38% για τον επενδυτή που αγόρασε κοντά στα 15 ευρώ αλλά και στους άλλους επενδυτές που έχουν πειστεί από τις προοπτικές της εταιρείας (μεγάλη ζήτηση για καλώδια και χαλυβδοσωλήνες, κατασκευή εργοστασίου στις ΗΠΑ, υψηλές χρηματικές αποδόσεις) και έχουν χτίσει θέση στη μετοχή.

Placement στον ορίζοντα «βλέπει» η αγορά

Οι μετοχές του ομίλου Viohalco πρωτοστάτησαν στην τελευταία άνοδο του ΧΑ, καθώς οι υψηλές πλέον αποτιμήσεις που έχουν διαμορφώσει επιτρέπουν στη διοίκηση -όπως ερμηνεύει η αγορά - να εξετάσει τις προτάσεις placement που έχει δεχθεί κατά καιρούς (π.χ για την ΕlvalHalcor που έχει διασπορά στο 15%).

Η αγορά θεωρεί πως με ένα πιθανό placement η μετοχή της Εlvalhalcor θα γίνει ακόμη πιο ορατή στα θεσμικά χαρτοφυλάκια, ενώ θα δώσει και τη δυνατότητα στη μητρική να ενισχύσει το ταμείο της.

Η κεφαλαιοποίηση σήμερα της Viohalco ανέρχεται στα 3,54 δισ. ευρώ ενώ η συμμετοχή της στις εισηγμένες θυγατρικές αξίζει 4,75 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, ελέγχει το 69,71% της Cenergy (αξία 3,01 δισ. ευρώ), το 84,78% της Elvalhalcor (αξία 1,5 δισ) και το 69,3% της Noval (αξία 243 εκατ. ευρώ). Παραμένει δηλαδή σε discount της τάξης του 26%, αλλά έχει κάνει άλματα αν σκεφτεί κανείς ότι στις αρχές του 2025 είχε αποτίμηση 1,4 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 1,98 δισ. ευρώ.

Ανοδική πορεία ακολουθούν και οι μετοχές των θυγατρικών αφού από την αρχή του έτους o τίτλος της Cenergy ενισχύεται κατά 38% και της ElvalHalcor κατά 24%.

Τι αναφέρουν οι αναλυτές για τις προοπτικές σε Cenergy και ElvalHalcor

H διοίκηση της Cenergy αναθεώρησε προς τα πάνω το guidance για τα αναπροσαρμοσμένα ebitda του 2025 μεταξύ 335-350 εκατ ευρώ έναντι 310-340 που ήταν η αρχική καθοδήγηση.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων σε Κόρινθο και Θήβα θα δημιουργήσει υψηλές ταμειακές ροές που ενδεχομένως θα ενισχύσουν τις χρηματικές διανομές και ίσως αξιοποιηθούν και για εξαγορές. Ειδικότερα, για τη μερισματική πολιτική η διοίκηση έχει προϊδεάσει ότι το pay ratio (το ποσοστό μερίσματος επί των καθαρών κερδών) από 20% σήμερα θα αυξηθεί στο 25%-35%.

Kαι η διοίκηση της ΕlvalHlcor εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια καθώς τα επιτόκια και ο πληθωρισμός υποχωρούν, γεγονός που θα ενεργοποιήσει τις παραγγελίες των πελατών της. Παράλληλα, οι τιμές της ενέργειας -αν και εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές- δείχνουν να σταθεροποιούνται.

Ισχυρό ατού της εταιρείας παραμένουν οι θετικές ταμειακές ροές που μειώνουν τον καθαρό δανεισμό και οδηγούν κάθε χρόνο σε λιγότερα χρηματοοικονομικά έξοδα. Τα προϊόντα της ΕlvalHalcor ακολουθούν τις τάσεις της κυκλικής οικονομίας, ενώ ο χαλκός παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση για την κατασκευή data centers Τεχνητής Νοημοσύνης.