Γιατί η Pantelakis αναβαθμίζει την τιμή - στόχο για τον ΟΤΕ

Η ηγετική θέση του ομίλου ΟΤΕ στα δίκτυα οπτικών ινών (FFTH), η άνοδος της χρήσης δεδομένων στην κινητή τηλεφωνία και οι υπηρεσίες τηλεόρασης ως βασικός πυλώνας εσόδων οδήγησαν την Παντελάκης Securities να αναβαθμίσει την τιμή - στόχο του OTE στα 17,5 ευρώ από 16 προηγούμενως, με upside 7%.

Παράλληλα, διατήρησε την ουδέτερη σύσταση (neutral) λόγω της βασικής πρόκλησης της αναζωπύρωσης του ατναγωνισμού που δημιούργησε η είσοδος της ΔΕΗ με επιθετικά «πακέτα» στο FTTH

Βέβαια, αν και ο ΟΤΕ διατηρεί ένα πλεονέκτημα μέσω της στρατηγικής συνδυαστικών «πακέτων» υπηρεσιών –(σταθερή, κινητή και τηλεόραση) – η σταδιακή μετατόπιση των καταναλωτικών συνηθειών προς mobile-first χρήσεις και υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου δημιουργεί μεσοπρόθεσμους κινδύνους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε η Παντελάκης Securities, ο ΟΤΕ συνεχίζει να ηγείται στο FTTH, έχοντας φτάσει τα 1,9 εκατομμύρια νοικοκυριά σε κάλυψη, με 31% διείσδυση και περίπου 430 χιλιάδες συνδρομητές. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει αρκετά πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, τόσο ως προς τη διείσδυση, όσο και ως προς την ποιότητα των συνδέσεων. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να βελτιωθεί μέσω κρατικών επιδοτήσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ, που θα ενισχύσουν την υιοθέτηση των οπτικών ινών, προσθέτοντας από το 2026 και μετά περίπου 1 με 2 ευρώ στο ARPU.

Σε ό,τι αφορά τον τιμά της κινητής τηλεφωνίας, η στροφή των συνδρομητών προς τα συμβόλαια, με αύξηση 6% ετησίως, καθώς και η εκρηκτική άνοδος της χρήσης δεδομένων, ενισχύουν τα έσοδα ανά πελάτη. Παράλληλα, η μετονομασία της Cosmote σε Cosmote Telekom αξιοποιεί τη διεθνή ταυτότητα και το εκτόπισμα της Deutsche Telekom, η οποία ελέγχει το 54% του ΟΤΕ. Ωστόσο, οι απώλειες στη βάση των καρτοκινητών παραμένουν σημαντικές, με πτώση 4,5% ετησίως, περιορίζοντας την καθαρή κερδοφορία του κλάδου.

Η τηλεόραση, επίσης, συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα εσόδων. Ο ΟΤΕ διατηρεί μερίδιο αγοράς 53% με 735 χιλιάδες συνδρομητές, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση. Το πλούσιο χαρτοφυλάκιο περιεχομένου με αποκλειστικά δικαιώματα μεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, η συνεργασία με τη Netflix και η στρατηγική συμφωνία με τη Nova για κοινή διάθεση αθλητικού περιεχομένου ενισχύουν τη θέση του, προσφέροντας επιπλέον αξία στους καταναλωτές και συμβάλλοντας στον περιορισμό της πειρατείας.

Σημαντική στρατηγική κίνηση αποτελεί και η αποεπένδυση από τη ζημιογόνο Telekom Romania Mobile, η οποία επιβάρυνε τις ταμειακές ροές με 60–70 εκατ. ευρώ ετησίως. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, που αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο του 2025, θα ανακουφίσει το ελεύθερο ταμειακό ρεύμα, με πρόσθετο όφελος ενός εφάπαξ φορολογικού πλεονεκτήματος περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2026.

Προβλέψεις για το 2025

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παντελάκης Securities, σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, τα έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 3,66 δισ. ευρώ το 2025 και να φτάσουν τα 3,77 δισ. ευρώ το 2027, με την κερδοφορία σε επίπεδο προσαρμοσμένου EBITDA να αυξάνεται οριακά κατά 2%–3% ετησίως. Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 708 εκατ. ευρώ για το 2025, ενώ το ελεύθερο ταμειακό ρεύμα θα παραμείνει συγκρατημένο στα 475 εκατ. ευρώ λόγω των υψηλών επενδύσεων στο FTTH, που απορροφούν περί τα 615 εκατ. ευρώ ετησίως. Η ανάκαμψη αναμένεται από το 2026, με FCF στα 651 εκατ. ευρώ, πριν υποχωρήσει εκ νέου στα 592 εκατ. ευρώ το 2027.

Σημειώνεται ότιη μετοχή του ΟΤΕ διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 2025 στις 5,4 φορές, με discount 12% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών. Το χαμηλότερο yield ελεύθερων ταμειακών ροών και η υποτονική αύξηση κερδοφορίας δικαιολογούν εν μέρει αυτή τη διαφορά.

Η συντηρητική πολιτική μερισμάτων και επαναγορών, παρά τη χαμηλή μόχλευση, περιορίζει την ελκυστικότητα της μετοχής ως “dividend play”.

Όπως καταλήγουν οι αναλυ΄τες της χρηματιστηριακής, συνολικά, ο ΟΤΕ παρουσιάζει ανθεκτικότητα και σαφείς δυνατότητες ανάπτυξης σε FTTH και κινητή τηλεφωνία, ωστόσο οι πιέσεις από την αυξημένη ανταγωνιστικότητα, σε συνδυασμό με την έλλειψη ισχυρών βραχυπρόθεσμων καταλυτών, περιορίζουν τις προοπτικές ουσιαστικής ανατιμολόγησης της μετοχής.