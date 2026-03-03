Γιαν Κάρας: Οι ελληνικές δραστηριότητες αποτελούν πλεονέκτημα για τον όμιλο Allwyn

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την αύξηση 4,9% του GGR του ΟΠΑΠ για το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε δώσει, και παραμένουμε αισιόδοξοι ότι οι ελληνικές δραστηριότητες θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τον συνδυασμένο όμιλο Αllwyn, προσφέροντας ουσιαστική συμβολή στην μελλοντική του επιτυχία».

Αυτό τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025 του ΟΠΑΠ που θα είναι και τα τελευταία αυτόνομα μεγέθη, καθώς επίκειται η συνένωση με την Allwyn.

Για την ανανέωση της σύμβασης παραχώρησης των Ελληνικών Λαχείων ο κ. Κάρας τόνισε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και εκτιμά ότι σύντομα θα κληθούν να υπογράψουν τη σύμβαση. Μετά η συμφωνία πρέπει να κυρωθεί από το κοινοβούλιο. «Αυτή τη στιγμή, με βάση αυτές τις εξελίξεις, δεν αναμένουμε καθυστερήσεις και προβλέπουμε ότι θα ξεκινήσουμε να λειτουργούμε με τη νέα παραχώρηση, διάρκειας 12 ετών, από τις αρχές Μαΐου» υποστήριξε ο κ. Κάρας. Για τα παλιά παιχνίδια, επανέλαβε ότι ο ΟΠΑΠ θα ενδιαφερθεί για να επεκτείνει τα αποκλειστικά δικαιώματα των παιχνιδιών πέραν του 2030.

«Θα επιδράσει θετικά στις εργασίες το νομοσχέδιο για τα παράνομα παιχνίδια»

Σε ερώτηση για το πόσο θα βοηθήσει τις εργασίες του ΟΠΑΠ το νέο αυστηρό πλαίσιο για τον παράνομο τζόγο ο κ. Κάρας τόνισε ότι έχουν υποδεχθεί θετικά τη νέα νομοθεσία για τον παράνομο τζόγο.

«Σε πολλά σημεία, αυτά που προτείνονται ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ή προτάσεις που έχουμε εκφράσει στις συνεχείς συνομιλίες μας με τις αρχές. Το συμφέρον μας είναι προφανώς ευθυγραμμισμένο με το ελληνικό κράτος.

Θέλουμε να προστατεύσουμε τους παίκτες μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το ελληνικό κράτος δεν χάνει φόρους εξαιτίας της διαρροής παικτών στα παράνομα παιχνίδια. Γι' αυτό ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε τις νέες δυνατότητες που θα φέρει αυτό το νέο νομοσχέδιο. Από την πλευρά μας αναμένουμε σίγουρα θετική επίδραση αυτού του νόμου στην επιχείρησή μας.

Ο κ. Κάρας ρωτήθηκε και για την πρόταση εξαγοράς της Novibet από την Allwyn που βρίσκεται προς εξέταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά όπως είπε αυτό θα πρέπει να σχολιαστεί από τα στελέχη της Allwyn

Σχετικά με την αύξηση του κόστους το 2025 ο κ. Καράς εξήγησε ότι η αύξηση των εξόδων στο τέταρτο τρίμηνο οφείλεται κυρίως στην ψηφιακή ατζέντα, τόσο στο λιανικό εμπόριο όσο και στο διαδίκτυο, όπου ενισχύθηκε η ομάδα και διευκρίνισε ότι τα λειτουργικά έξοδα (Opex) δεν θα αυξάνονται με αυτόν τον ρυθμό κάθε τρίμηνο.

Συγκυριακή η πτώση στον αθλητικό στοιχηματισμό στο τέταρτο τρίμηνο

Σχετικά με την πτώση στα μεγέθη του αθλητικού στοιχηματισμού το τέταρτο τρίμηνο ο κ. Κάρας τη χαρακτήρισε ως μια διαταραχή που δεν δημιουργεί συνεχή τάση για το πρώτο τρίμηνο.

Ερωτηθείς για το τι βλέπει για το 2026, ανέφερε ότι για τη λειτουργία στην Ελλάδα, αναμένει να είναι μια ακόμη χρονιά μεγάλης επιτυχίας, σηματοδοτώντας την είσοδο σε μια νέα εποχή για την εταιρεία με πολύ καλές προοπτικές», αλλά απέφυγε να αναφερθεί σε απόλυτα νούμερα και παρέπεμψε την ενημέρωση της Allwyn που θα ανακοινώσει αποτελέσματα του 2025 στις 19 Μαρτίου.

Σχετικά με τον ανταγωνισμό στο διαδικτυακό στοίχημα ο κ. Κάρας υποστήριξε ότι παρόλο που αντιμετωπίζουν κάποιες προκλήσεις εδώ κι εκεί, γενικά θεωρούν ότι βρίσκονται σε πολύ σωστή πορεία για να προστατεύσουν τα μερίδια αγοράς.

«Ήδη το 50% της κοινωνίας γνωρίζει το εμπορικό σήμα της Αllwyn»

Για το rebranding ενόψει της συνένωσης με την Allwyn o κ. Κάρας είπε ότι κύλησε πολύ ομαλά και ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 50% της κοινωνίας γνωρίζει το εμπορικό σήμα Allwyn.

Για την καλή πορεία των VLTs o κ. Κάρας την απέδωσε στην επένδυση που έγινε για την αναβάθμιση των εμπειριών των πελατών στα Play Stores αλλά και στα σημαντικά προγράμματα επιβράβευσης που εκτιμούν και ανταμείβουν τους πελάτες για την παρουσία και τη δραστηριότητά τους. Επισήμανε δε πως προχωράνε στην ανανέωση των καταστημάτων, καθώς αρκετοί χώροι έχουν κατασκευαστεί πριν από 10 χρόνια και πάνω.

Τέλος, για τα Ελληνικά Λαχεία ο κ. Κάρας είπε ότι θα γίνει εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου προϊόντων με νέα παιχνίδια scratch αλλά και με την ανανέωση των παραδοσιακών προϊόντων με ειδικές εκδόσεις πως το Λαϊκό και Εθνικό Λαχείο.

Ρεκόρ στα κέρδη GGR το 2025 και χρηματικές διανομές 1,3 ευρώ ανά μετοχή

Υπενθυμίζεται πως ο ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη χρήση του 2025, σημειώνοντας ρεκόρ στα Καθαρά Έσοδα προ Εισφορών (GGR), τα οποία ξεπέρασαν τα €2,4 δισεκατομμύρια, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του ΤΖΟΚΕΡ, την υπεραπόδοση του κλάδου iGaming και την ισχυρή ανάπτυξη των VLTs, Τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 824,6 εκατ. και 483,4 εκατ., αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνολικές χρηματικές διανομές για τους μετόχους θα ανέλθουν στο ισχυρό επίπεδο των 1,30 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ήδη καταβληθέντος προμερίσματος ύψους €0,50 ανά μετοχή και της καταβολής €0,80 ανά μετοχή, που σχετίζεται με την επιχειρηματική συνένωση της Allwyn και του ΟΠΑΠ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα ολοκληρωθεί η συνένωση με την Allwyn

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Αllwyn αναμένεται στο α’ εξάμηνο του 2026. Η νέα εταιρεία εκτιμάται ότι διαθέτει 5,5 δισ. ευρώ καθαρό δανεισμό, 5,2 δισ. προ φόρμα έσοδα, 1,9 δισ. ευρώ κέρδη EBITDA, με τον δείκτη proforma EV/EBITDA για το 2026 να διαμορφώνεται στις 9,3 φορές, ενώ ο όμιλος KKCG θα κατέχει το 78,4% και το υπόλοιπο 21,6% θα αποτελεί ελεύθερη διασπορά. H συνένωση του ΟΠΑΠ με τη μητρική Allwyn θα δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως φορέα λοταριών και τυχερών παιχνιδιών. Η νέα οντότητα θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευση στο ΧΑ, ενώ θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η νέα εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα μεταφερθεί στη Ελβετία, ευθυγραμμιζόμενη με την παγκόσμια έδρα της Allwyn.